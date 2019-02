Kosnett kritikon ashpër Haradinajn për emërimin e Sylejman Selimit si këshilltar

Ambasadori amerikan, Phiolip Kosnett, ka kritikuar emërimin e ish-komandantit Sylejman Selimi si këshilltari i kryeministrit Ramush Haradinaj.

Përmes një postimi në Twitter, Kosnett ka shkruar se kriminelët e dënuar të luftës nuk kanë vend në qevernë e Kosovës, përderisa ka shpërndarë një artikull të YIHR ku dënohet emërimi i Selimit.

“Liderët e të gjitha partive duhet të ndalojnë mbështetjen për individë të tillë. Mbështetja e tillë vë në dyshim angazhimin e Kosovës për sundimin e ligjit. Jam i kënaqur që po shoh grupe të komuniteteve të ndryshme që kanë ngritur zërin lidhur me këtë çështje” ka shkruar Kosnett.

Convicted war criminals have no place in #Kosovo’s government. Leaders of all parties should stop supporting such individuals. Such support calls into question Kosovo’s commitment to the rule of law. Pleased to see groups from different communities speaking out in unison. https://t.co/chVgsCztHa

— Ambassador Philip S. Kosnett (@USAmbKosovo) February 6, 2019