Kontrata e Durant skadon më 2019, kush do të jetë zgjedhja e tij?

Lojtarit i skadon kontrata aktuale me Golden State Warriors në vitin 2019 dhe opsionet janë të shumta.

Skuadra për të cilën më së shumti janë ngritur zërat për një kalim të mundshëm të KD është skuadra e Lakers.

Mirëpo, sipas Chris Mannix, nga “Yahoo Sports” lojtari nuk do të pranojë të kaloj në radhët e skuadrës nga Los Angeles, arsyeja që sipas tij është prezenca tashmë e LeBron James.

Megjithatë, Durant ka ditur të befasojë me zgjedhjen e tij njëherë dhe nuk do të ishte e befasishme nëse ai do të bashkonte forcat me “mbretin” për aventurën e radhës.

Opsion i mundshëm mbetet edhe kthimi në Oklahoma, për t’i bashkuar forcat me Paul George e Russell Westbrook, mirëpo ky skenar duket të jetë edhe më pak i mundshëm se ai i Lakers.

Mbetet të shihet se cila do të jetë lëvizja e radhës nga “Durantula”/Lajmi.net/