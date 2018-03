Konkurs për dizajnin e logos së FFK-së, fituesi shpërblehet me 1500

Federata e Futbollit e Kosovës është në kërkim të imazhit të ri dhe fton të gjithë individët e interesuar për të paraqitur idetë e tyre kreative për logon e saj.

Ky konkurs ka natyrë garues dhe çmimi i fituesit shkon deri në 1500 euro, përcjellë IndeksOnline.

Më poshtë i keni disa udhëzime që duhet t’i ketë parasysh aplikuesi (ideatori) i logos:

 Të reflektojë misionin e Federatës së Futbollit të Kosovës;

 Të jetë bashkëkohore dhe e lehtë për t’u mbajtur mend;

 Të jetë kuptimplotë. Aplikuesi duhet të paraqesë së bashku me logon edhe një tekst shpjegues të

saj;

 Të mos ketë ngjashmëri me asnjë nga logot e federatave të futbollit të shteteve të tjera dhe të

entiteve të tjera sportive në Kosovë dhe në botë;

 Të jetë praktike dhe e përshtatshme për t’u përdorur në të gjitha materialet e Federatës së

Futbollit të Kosovës: uniformave të ekipeve përfaqësuese të Kosovës, materialeve promovuese,

dokumentacion zyrtar, e të tjera.

RREGULLAT E KONKURIMIT:

 Dizajnet duhet të dërgohen në zarf të mbyllur i cili duhet të përmbajë:

– Punimet e printuara dhe në CD në formë elektronike.

– Punimet duhet të mbajnë vetëm një kod/shifër identifikuese dhe jo të dhënat personale të

autorit.

– Të dhënat personale të autorit të cilat duhet të futen në një zarf tjetër të vogël. Zarfi do të

hapet vetëm pas përzgjedhjes së logos.

 Dizajnet duhet të punohen në programe të specializuara për dizajn si Adobe Photoshop, Adobe

Illustrator, etj.

 Një autor mund të aplikojë me më shumë se një ide.

 Nëse një autor aplikojë me më shumë se një ide, idetë duhet të paraqiten në zarfa të veçantë.

 Punimet e printuara konkuruese me CD duhet të vendosen në një zarf i cili duhet të përmbajë

edhe zarfin e mbyllur me shënimet personale të autorit.

Punimet duhet të dorëzohen zarfa të mbyllur me shënimet e mëposhtme në adresën e mëposhtme:

Federata e Futbollit e Kosovës

Rruga 28 Nëntori, 171

Prishtinë, 10000

Republika e Kosovës

Në zarf duhet të shënohet:

PËR: Departamentin e Marketingut dhe Komunikimit me Publikun

REF: KONKURSI PËR DIZAJNIMIN E LOGOS