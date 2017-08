Konjufca: Lajm i mirë që PAN nuk i ka numrat

Deputeti i VV-së Glauk Konjufca, ka thënë se PAN u pa që nuk i kanë numrat dhe kjo ishte arsyeja që kërkuan pauzë dy orësh.

“Mendoj që mund të bëhet edhe konsultimi me subjektet politike, por është hipokrizi që të kërkohet dy orë e më pas nuk kthehen. Dy orëshi i tyre ka qenë për të mos u kthyer më. Pra e vërteta qëndron se ajo lidhet me numra. Koalicioni PAN nuk i ka siguruar ende numrat. Janë treguar të pasinqertë dhe kanë gënjyer se i kanë numrat. Nëse i kanë numrat pse u tërhoqën. Ky është një lajm i mirë sepse as për qeverinë nuk i paskan numrat”, ka thënë Konjufca./Lajmi.net/