Konflikti për talentet, Lorik Cana: Kosova duhet përkrahur, por ngjyrat kuqezi janë gjithmonë…

Lorik Cana, ish-kapiteni legjendar i Shqipërisë foli në vigjilje të miqësores me Norvegjinë, ku prekku edhe temën e nxehtë që po bëhet mes federatës shqiptare e asaj të Kosovës, për talentet shqiptare.

Konflikti për talentet

Do përflitet gjithmonë. Vendimi se për kë do të luash është vendim që duhet të merret në fillim. Përderisa ka 2 kombëtare, nuk do të ketë problem se kë zgjedhin lojtarët, Shqipërinë apo Kosovën. Me rendësi është të përfaqësohen denjësisht, edhe pse ngjyrat kuqezi kanë qenë më të veçanta për simbolin që përfaqëson Shqipëria.

Grupi i Panuçit

Më jep një përshtypje pozitive. Me gjithë presionin që ka, e ka marrë me shumë dëshirë dhe ëshët i angazahuar. Po sjell lojtarë të rinj dhe identitet të ri.

Norvegjia

Mbetet gjithmonë një kundërshtar i mirë, që është edhe ai në ngritje. Për nga cilësia, mund të quhen njësoj si ne.