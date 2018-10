Konfirmon Veseli: Nga viti i ardhshëm rriten pagat për stafin shëndetësor

Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli së bashku me ministrin e Shëndetësisë, Uran Isamili, kanë takuar drejtuesit e Sindikatës së Shëndetësisë.

Veseli ka bërë të ditur se mjekët dhe i gjithë stafi shëndetësor nga viti i ardhshëm do ta marrin pagën me rritje, transmeton lajmi.net.

Shkrimi i plotë i Veselit në Facebook:

Mjekët dhe i gjithë stafi shëndetësor nga viti i ardhshëm do ta marrin pagën me rritje. Gjatë diskutimit që pata sot me drejtuesit e Sindikatës së Shëndetësisë, konfirmova se me një pako fiskale dhe Ligjin për Buxhetin 2019, do të përfshihet kjo rritje, por edhe investime të tjera që transformojnë gjendjen në sektorin e shëndetësisë. Po ashtu, do t’i përgjigjemi një shqetësimi të infermierëve të ngritur nga kjo sindikatë. Shëndetësinë e kemi prioritet. Dua ta përgëzoj Ministrin Uran Ismaili dhe gjithë stafin shëndetësor për punën që kanë bërë dhe po bëjnë në kthimin e besimit të qytetarëve tanë në shërbimet publike shëndetësore. /Lajmi.net/