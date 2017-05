Policia ka konfirmuar se ka viktima në shpërthimet që kanë ndodhur në Manchester Arena.

Në njoftimin e tyre policia ka treguar se ka një numër të konfirmuar viktimash dhe të tjerë të lënduar, transmeton lajmi.net

Forcat policore të armatosura janë duke kontrolluar rreth zonës së shpërthimeve, derisa ende nuk ka të dyshuar./Lajmi.net/

Armed police are on the scene following reports of an explosion in #Manchester arena.. pic.twitter.com/Qk2goxYrwM

— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) May 22, 2017