Konfirmohet shuma e çmendur që e ka fituar Joshua pas fitores ndaj Klitschkos

Anthony Joshua ka fituar një shifër të frikshme pas fitores epike ndaj Wladimir Klitschko, që i dha atij titullin kampion bote në peshat e rënda, një përballje e mbyllur në raundin e 11 me “knock out” teknik.

Boksieri britanik, i cili vazhdon të mbajë një profil të ulët publik dhe jeton me familjen e tij në një shtëpi modeste.

Fitorja ndaj Klitschkos do t’i japë një çek të majmë prej 15 milionë paund boksierit britanik, kjo falë kontratave me sponsorët dhe të drejtave televizive, me shitjet që kapën majat mbrëmjen e së shtunës.

Parashikoni ndeshje të futbollit dhe fitoni dhjetëra shpërblime, duke përfshirë një iPhone 7 dhe Samsung Galaxy