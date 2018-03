Komunat veriore serbe në takim urgjent, nisin diskutimet për themelimin e Asociacionit

Sot përfaqësuesit e katër komunave veriore me shumicë serbe në Kosovë, do të zhvillojnë takim të përbashkët.

Sipas “Radio kontakt plus” temë e diskutimit të takimi do të jetë situata politike dhe ajo e sigurisë në veriun e Kosovës, transmeton lajmi.net.

Siç ka paralajmëruar Lista Serbe, ky takim do të mbahet në procedurë të përshpejtuar, duke nis nga ora 12:44 në hapësirat e Gjykatës në Mitrovicën e Veriut.

Kryetari i Mitrovicës së Veriut, Goran Rakiq, ka paralajmëruar se takimi do të nisin me diskutimet për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe.

Ndryshe dje, pas takimi të Listës Serbe me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq u vendos që kjo parti të largohet nga Qeveria e Kosovës. Pas takimit pasi paralajmërime se Lista Serbe më 20 prill do ta formojë vet Asociacionin e Komunave me shumicë Serbe. /Lajmi.net/