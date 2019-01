Kompania amerikane merr 80 milion dollarë për sisteme shtesë të mbrojtjes aktive

Leonardo, përmes Leonardo DRS (Leonardo DRS , më parë DRS Technologies, Inc. është një kontraktor i mbrojtjes në SHBA), i është dhënë një kontratë me vlerë më shumë se 80 milionë dollarë për të siguruar ushtrinë amerikane dhe trupat e marinës me sisteme shtesë të mbrojtjes aktive.

Leonardo njoftoi më 8 janar se kompania ka marrë një kontratë prej 80 milionë dollarësh për prokurimin e sistemeve të reja të mbrojtjes aktive modulare, të quajtur Trophy, transmeton lajmi.net.

Kjo sjell vlerën totale të financuar të programit në mbi 200 milionë dollarë dhe do të pajisë disa brigada më shumë me Abrams Trophy.

Zhvilluar nga partneri Rafael Advanced Defence Systems Ltd i Izraelit për një kohë të gjatë, Trophy siguron mbrojtje të provuar kundër raketave dhe kërcënimeve tjera.

Pa asnjë peshë shtesë të armaturës apo rënie në performancën e automjetit, trofeu në mënyrë dramatike përmirëson mbijetueshmërinë e ekuipazhit dhe automjetit.

Leonardo DRS, me seli në SHBA, është përqendruar në furnizimin e produkteve, shërbimeve dhe mbështetjes së integruar të Forcave të Armatosura, si dhe agjencive të inteligjencës dhe kompanive të mbrojtjes në mbarë botën.

Sistemet e Mbrojtjes Aktive (APS) janë një teknologji e tillë e avancuar e mbrojtjes që ushtria amerikane po teston. APS automatikisht zbulon dhe neutralizon predha kërcënuese hyrëse para se të arrijnë një objektiv. Ato janë të dizajnuara për të hedhur një fushë mbrojtëse rreth automjetit përmes së cilës RPG dhe raketat e udhëhequr nuk mund të depërtojnë, duke shtuar asnjë peshë të konsiderueshme për automjetin. /Lajmi.net/