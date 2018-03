Kombëtarja e Shqipërisë bëri sot gjestin e vitit

Djaloshi me aftësi të kufizuara, u fut në fushën e stërvitjes me karrigen me rrota, ku ndenji për pak çaste me idhujt e tij të Shqipërisë, dhe pozoi në një fotome të gjithë grupin e futbollistëve.

Lojtarët e ekipit përfaqësues kombëtar, i dhanë emocione të mëdha, një djaloshi me aftësi të kufizuara, përpara nisjes së seancës stërvitore sot pasdite.

Një gjest për t’u vlerësuar nga lojtarët e Kombëtares, që përveç anës sportive, janë të ndjeshëm edhe ndaj rasteve të tilla.