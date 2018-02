“Koha e apeleve për votim të demarkacionit ka mbaruar, nëse nuk kalon duhet të shkojmë në zgjedhje”

Kuvendi i Kosovës ka dështuar që të hedhë në votim dy herë demarkacionin. Një herë e tretë po tentohet që të bëhet gjatë seancës së sotme, por aktualisht Kuvendi ndodhet në pauzë. Shoqëria Civile po i bënë thirrje deputetëve që të vendosin për të ardhmen e Kosovës, duke e ratifikuar Demarkacionin me Malin e Zi.

Drejtori i KIPRED, Lulzim Peci ka thënë se, sot deputete, me votën e tyre do te vendosni jo vetëm për të treguar se në çfarë besojnë, por edhe për te ardhmen e vendit.

Ish ambasadori kosovarë ka thënë se, nëse nuk kalon demarkacioni, duhet të shkohet ne zgjedhje te reja, transmeton lajmi.net

Më poshtë mund të lexoni postimin e plotë të Pecit:

Shumica absolute e deputeteve te partive politike shqiptare janë duke e përkrahur marrëveshjen e demarkacionit. Dikush mund te thotë se shumica mund ta këtë gabim, por ne këtë rast nuk mund te themi se edhe pakica e ka te drejte.

Sot, deputete, me votën e juaj do te vendosni jo vetëm për të treguar se në çfarë besoni, por edhe për te ardhmen e vendit tone – përfundimin e izolimit te popullit dhe përafrimin me perëndimin, apo izolimin e mëtutjeshëm dhe shndërrimin në një vend qe prodhon pasiguri. /Lajmi.net/