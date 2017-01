KMDLNJ: Seanca e jashtëzakonshme për Haradinajn, e dëmshme

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut vlerëson se seanca që do të mbahet sot në Kuvendin e Kosovës për arrestimin e liderit të AAK-së Ramush Hradinaj nga autoritetet franceze, do të jetë vazhdimësi e seancave të jashtëzakonshme paraprake që nuk kanë prodhuar asnjë rezultat përveç fyerjeve, akuzave dhe kundërakuzave si dhe rritjes së rreme të adrenalinës patriotike.

“Pikërisht mungesa e një patriotizmi të vërtetë, dashurisë dhe përkushtimit për shtet dhe qytetarët e tij, prodhojnë situata kaotike dhe seanca të jashtëzakonshme krejtësisht të pafuqishme, të padobishme dhe të dëmshme”, thuhet në reagimin e KMDLNj-së.

Sipas KMDLNj-së, vetëm zbatimi i ligjit, drejtësia e pavarur, serioziteti shtetëror dhe përkushtimi qytetar janë mbrojtje e Ramush Haradinaj dhe të tjerëve që janë arrestuar, po arrestohen dhe do të arrestohen.

“Ramush Haradinaj do të lirohet por situata nuk do të ndryshojë aspak! Individin e mbron shteti sikur që edhe individi, me sjellje në përputhje me ligjin, e mbron shtetin! Ky është standard demokratik i njohur dhe pranuar ndërkombëtarisht. Për fat të keq Kosova është ende shumë larg përmbushjes së këtij standardi prandaj, edhe në të ardhmen do të përballemi me këso probleme. Deri të bëhemi një vend normal!”, thuhet tutje në reagimin e KMDLNj-së.

Ky këshill ndër të tjera ka theksuar se në shumë raste udhëheqësit më të lartë të Kosovës u arrestuan, u poshtëruan publikisht për t’u liruar me ndihmën e miqve “ndërkombëtarë, ku sipas tij në këtë mënyrë Serbia krijonte epërsi politike duke u faktorizuar ndërkombëtarisht ndërsa Kosova mbrohej dhe defaktorizohej duke kërkuar ndihmë ndërkombëtare.

“Serbia, që nga përfundimi i luftës ka sajuar lista me “kriminelë” shqiptarë, kryesisht udhëheqës të UÇK – së apo të atyre që u pengojnë politikisht kurse Kosova, me sugjerimin e “miqve” ndërkombëtarë, kriminelët e dëshmuar serbë nuk i akuzonte për hirë të “ normalizimit” të marrëdhënieve me Serbinë për çka lavdërohej verbalisht nga Bruklseli për qasje konstruktive kurse, faktikisht përjashtohej nga të gjitha proceset integruese duke mbetur vendi i vetëm në botë , pa liberalizim të vizave. Madje edhe Kolumbia e Pablo Eskobarit ka fituar liberalizimin e vizave për shtetet evropiane sikur që edhe Serbia e Millosheviqit, me pasardhësit politik që e trashëguan denjësisht sot në Serbi, me hapa galopant po shkon drejt integrimit evropian. Në kohën kur Serbia po sajonte sikur që edhe sot sajon “fakte” për krime lufte në Kosovë, autoritetet kosovare nuk punuan asgjë në këtë drejtim”, thotë KMDLNj.

Sipas tyre, UNMIK dhe EULEX penguan çdo hulumtim serioz për krime lufte në Kosovë prandaj toleruan strukturat e kriminalizuara në Kosovë ta bëjnë vendin “tokë me perspektivë të djegur”.