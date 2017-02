Kjo pyetje e thjeshtë ju bën ta kuptoni çfarë ka më së shumti rëndësi në jetën tuaj

Do t’ju tregojmë një test psikologjik i cili ka vetëm një pyetje. Ndoshta do t’ju ndihmojë që të mësoni diçka të re rreth vetes tuaj.

Imagjinojeni se duhet t’i bëni pesë gjëra njëherësh:

1. Të ngushëlloni një bebe që qanë

2. T’i hiqni rrobat nga teli jashtë (pasi ka filluar të bie shi)

3. Të ndalni rubinetin (pasi uji është duke dalë në kuzhinë)

4. Të hapni derën e përparme (pasi dikush po troket)

5. Të përgjigjeni në telefon (pasi ai po cingëron)

Në çfarë mënyre do t’i bënit këto gjëra? Cilën do ta bënit së pari? Para se të vazhdoni më poshtë me tekstin, mendoni se cilën do ta bënit së pari…

1. Nëse gjëja e parë që do ta bënit është ta qetësonit foshnjën, atëherë gjëja më e rëndësishme në jetën tënde është familja jote.

2. Nëse nxitoni t’i hiqni rrobat së pari, atëherë prioritet për ty është dashuria dhe marrëdhënia.

3. Nëse e ndalni rubinetin, më së shumti rëndësi për ty kanë paratë.

4. Nëse shkoni dhe e hapni derën, atëherë miqtë dhe të afërmit janë shumë të rëndësishëm për ju.

5. Nëse përgjigjeni në telefon, atëherë prioritet për ju është karriera dhe puna.