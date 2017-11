Kjo nuk është parë kurrë në futboll, dhe për atë është bërë ‘hit’ në internet

Ajo që ka ndodhur në një ndeshje mes të rinjve të Irakut dhe Katarit, nuk është parë kurrë më parë në futboll.

Këto dy ekipe kanë zhvilluar një ndeshje vendimtare për kualifikime në ‘Asian Championship’.

Rezultati i ndeshjes ishte 1-1, dhe penalltitë duhej të vendosnin për ekipin që do të shkonte tutje.

Në fund të serive të penalltive, portieri i Katarit arriti të presë penalltinë e duke filluar festën me synimin që i ka siguruar ekipit të tij një vend në ‘Asian Championship’.

Por pas kësaj, ai mori një “dush të ftohtë” nga gjyqtari.

Gjyqtari jo vetëm që kërkoi të përsëritej penalltia me arsyetimin se portieri ka dalë jashtë vijës, por këtë të fundit e ndëshkoi edhe me kartonin e dytë të verdhë, duke e larguar nga loja.

Kjo ishte arsyeja pse mesfushori dhe kapiteni i ri i Katarit përfundoi në portë, në penalltinë e fundit të ndeshjes.

Në këtë situatë të tensionuar dhe me shumë bujë, kapiteni ia doli ta presë penalltinë, për të arritur lavdinë për skuadrën e tij, e për t’iu shuar shpresat irakianëve./Lajmi.net/

– Qatar U19 ‘keeper thinks he has made vital shootout save

– Ref is having none of it

– ‘Keeper sent off for second yellow

– Penalty retaken

– Qatar U19 captain (CM) goes in goal

– Qatar U19 captain (CM) saves pen!

