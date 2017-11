Kjo ishte arsyeja pse u ther për vdekje adoleshenti në Kukës

Detaje të reja bëhen me dije lidhur me vrasjen e një adoleshenti mbrëmjen e sotme në Kukës.

Një sherr mes dy adoleshentëve në shëtitoren e qytetit degjeneroi me përdorimin e armëve të ftohta dhe R.M., 17-vjeç, ka goditur me thikë A.M, 16 vjeç, duke e lënë në plagosur rëndë.

Sipas dëshmisë së autorit në polici, dyshohet se konflikti mes dy adoleshentëve ka ndodhur pasi viktima “ka ngacmuar me fjalë kushërirën e R.M.”.