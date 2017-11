Kjo gjyshe e mrekullueshme duket sikur e ka gjetur sekretin e rinisë së përjetshme.. (Foto)

Ajda u ngrit në famë me këngën e saj të bujshme, por nuk duhet harruar as pamja saj, që duket sikur të jetë një vajzë e re. Këngëtarja që sfidon ligjet e plakjes, tani është hapur për sekretin e saj.

Ajda Pekkan u qëllua për famë në Turqi duke u bërë një ndjesi e këndimit dhe gjithashtu për mashtrimin e saj që sfidon moshën që e bën pamjen 71 vjeçare gjysmën e moshës së saj.

Ajda ishte një aktore para se ajo të përfaqësonte Turqinë në konkursin e këngës në Eurovizion, transmeton lajmi.net.

Sidoqoftë, të gjithë ishin kureshtarë për mënyrën se si këngëtarja arrin të duket kaq e re dhe të mos lejojë që mosha të marrë numrin e saj mbi të. Së fundi, kemi një përgjigje.

Në një intervistë me mediat lokale, Ajda tregoi se si ajo arrin të duket magjepsëse dhe rinore madje edhe në 71 vjeç. Ajo u tha gazetarëve se së bashku me ushtrimet, puna e gjallë e famshëm kudo, dhe vizitat në Spas anti-plakje në Zvicër, ajo fokusohet në mbajtjen e një diete të shëndetshme.

Ajda beson se nëse dikush dëshiron të duket i ri, është e rëndësishme të kesh një dietë të përshtatshme dhe të mbash një udhë për atë që ha. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që këngëtarja e kufizon ngrënien e saj. Në të vërtetë, Ajda është një tifoz i madh i kebabs dhe peshkut dhe nuk do të marrë parasysh hahet çdo ditë.

Por në të njëjtën kohë, Ajda siguron që ajo të pijë shumë ujë. Ajo tha: “Po ec, duke pirë shumë ujë, nuk mund të mendoj për jetën pa ujë”. Ndërkohë, ajo gjithashtu ka një rutinë të përditshme. Ajda fillon mëngjesin e saj duke pirë një gotë xhenxhefil-mjaltë me limon të përzier në ujë.

Ajda kurrë nuk kishte për qëllim të bëhej një ikonë e seksit. Ajo ishte më e shqetësuar për ruajtjen e shëndetit të saj dhe për të siguruar që ajo të qëndronte e përshtatshme. Kjo ishte arsyeja kryesore që Ajda u sintonizua në një dietë të shëndetshme dhe pa dyshim, ajo ka bërë mrekulli.

Ajo gjithashtu mendon se ata janë dy gjëra të tjera që tentojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin e dikujt. Kjo përfshin sportin dhe gjenetikën. Ajda beson se është e rëndësishme që të angazhohen trupin në çdo sport aktiv në mënyrë që të sigurohet që trupi të marrë stërvitjen e rregullt që i nevojitet.

Vitin e kaluar Ajda u bë një nga katër femrat e ftuara në SHBA për ‘Women in Entertainment Power 100’ të Reporterit të Hollywood-it. Ajo kishte qenë një ndër katër prej “grave më të fuqishme” të Turqisë për vite me rradhë. Ajo u shfaq në këtë ngjarje së bashku me listat e tjera të A-së si Susan Sarandon, Emma Stone dhe Jessica Lange.

Në 71 vjeç Ajda ende po mendon të ketë një fëmijë. Ajo i tha medias lokale turke se ajo kishte konsultuar tashmë mjekët amerikanë dhe indianë rreth fekondimit artificial dhe ishte në kërkim përpara të bëhej nënë. Në të njëjtën kohë, ajo po fokusohet në karrierën e saj të këngës.

Me mbi 42 milionë kopje të albumeve të saj të shitura në të gjithë botën (ajo ka lëshuar më shumë se 20 albume), Ajda kurrë nuk i zhgënjen tifozët e saj. Ajo gjithashtu ka një Instagram pas 400,000, të cilët shpesh i trajton fotografitë e jetës së saj magjepsëse. /Lajmi.net/