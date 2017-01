Kjo është thënia e famshme e sekretarit të ri të Mbrojtjes në SHBA

Presidenti amerikan, Donald Trump ka emëruar sekretar të Mbrojtes, gjeneralin James Mattis.

Mattis ka udhëhequr trupat amerikane gjatë betejës së Falluxhës në vitin 2004, ku kishte marrë pseudonimin “Mad Dog”, transmeton lajmi.net.

Thënia e tij e famshme të cilën e mbajnë mend të gjithë ata që e njohin është: “Kam ardh në paqe. Nuk kam sjellë artileri. Por, ju lus me lot në sy: nëse “kruheni” me mua, do t’ju vras të gjithëve”

Administrata e Obamas kishe ndërprerë turneun e turneun e tij në vitin 2013 për shkak të shqetësimeve se ai ishte shumë agresiv ndaj Iranit./lajmi.net/