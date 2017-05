Kjo është shenja e horoskopit që dashuron deri në marrëzi

Të gjithë dashurojmë në një mënyrë apo një tjetër, por personat me këtë shenjë dashurojnë më fort se të gjithë!

Virgjëresha si shenjë e Tokës, duhet të lëvizë ngadalë dhe me kujdes në çështjet e dashurisë, ose përndryshe mund të ndiheni të pasigurt. Në fakt, ju mund të jeni të fundit nga të gjithë shenjat për t’i dhënë besim një partneri të ri, pasi doni të siguroheni se është i duhur dhe kur e bëni këtë, i dhuroni “botën”. Sundimtari juaj, Mërkuri do të thotë që juve ju duhet të dini se ku të qëndroni në lidhje me të tjerët pasi nëse përpiqeni të besoni ndjenjat e tyre do të thellojë ankthin tuaj.