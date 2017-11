Kjo është prona më e kërkuar në botë dhe fotografitë e tregojnë pse

Kjo është prona më e kërkuar në listën e AirBnb në botë! Tani e dimë pse.

Sezoni i pushimeve është këtu dhe ne jemi duke shpenzuar pjesën më të madhe të kohës duke kërkuar në internet vendet për të qëndruar gjatë pushimeve. Faqja e internetit për pushimet, Airbnb ka lëshuar listën e pronave më të kërkuara që shumica e përdoruesve të saj i janë shtuar listave të tyre të dëshirave dhe prona që është më e kërkuar është në SHBA, transmeton lajmi.net.

Ju do të jeni të befasuar për të parë pronën që ka marrë më shumë shikime nga udhëtarët nga e gjithë bota! Një kabinjë e vogël në Atlanta, Gjeorgji është zyrtarisht Airbnb më popullor në këtë planet.

Kjo pronë mori më shumë se 300,000 shikime nga udhëtarët dhe është vendosur në pozicionin # 1 në listën e dëshirave të mbi 147,000 përdoruesve.

Kjo shtëpi/lis është përshkruar në faqen e internetit si një “suitë e tre dhomave të mobiluara bukur në mesin e pemëve”, duke siguruar një “tërheqje intime, të thjeshtë dhe qetësuese për dy njerëz”, percjell lajmi.net.

Të tre dhomat, strukturat e kompletuara të drurit dhe qelqit, janë vendosur në një akër tokë pyjore dhe janë të lidhur me njëra-tjetrën nëpërmjet urave me litar, me dritat zanore që varen nga brenda dhe brenda çdo dhome që vazhdon, ndërsa dielli perëndon.

Brendësia është e zbukuruar me mobilje antike, të cilat do të sigurohen që të fitoni shumë më tepër pasues në faqet tuaja të medias sociale.

Cfare ka me shume! Kjo pronë e pyllit ndodhet në zemër të Atlanta. /Lajmi.net/