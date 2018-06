Kjo është policja serbe që i shërben Kosovës dhe flet rrjedhshëm shqip

Në fshatin Graçanicë, shumë pak kilometra larg kryeqytetit të Kosovës, mbajnë rendin 41 policë serbë dhe 12 shqiptarë.

Por në këtë stacion policor gjendet edhe një police serbe e cila ka 13 vite që punon për rendin në Kosovë.

Ajo quhet Svetlana Kapetanovic dhe e veçanta e saj që e dallon nga kolegët me të njëjtën shtetësi është se ajo e flet rrjedhshëm shqipe.

RTV Dukagjini shkruan se policja serbe mban stemën e Kosovës në kraharor dhe nuk e ka aspak problem këtë.

Ajo ka treguar edhe arsyet që e shtynë për ta mësuar gjuhën shqipe, edhe pse dikur as nuk e shkonte ndërmend ta bënte diçka të tillë.

Kapetanovic tha: Ka qenë një rast kam punu në Fushë Kosovë, kur kemi qenë vetëm femra dhe unë është deshtë me bisedu me to. Kam nis me shkru çka ka ndodh dhe tu e mendu me punu për Polici të Kosovës më mirë me dit edhe gjuhën shqipe. Bartja e stemës dhe flamurit të Kosovës në krahror, është diçka normale. Çdo qytetar i Republikës së Kosovës për mu është i njëjtë, s’ka lidhje a është serb, kosovar apo malazez.”