Kjo është ora e takimit Thaçi-Vuçiq

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandër Vuçiç do të takohen në Bruksel këtë të diel duke nisur dialogun në nivel presidentësh.

Bisedimet pritet të fillojnë rreth orës 15:00, ku fillimisht Vuçiç do të takohet me Mogherinin dhe pastaj do të takohet me delegacionin e Kosovës në krye me Thaçin.

Vuçiq dhe Taçi takohen në këtë format për herë të dytë këtë vit.