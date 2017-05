Kjo është mënyra më e mirë për të pastruar mushkëritë

Mushkëritë janë organet më të rëndësishme në trup.

Në rastet kur hunda është e bllokuar, mushkëritë nuk arrijnë të marrin oksigjenin e duhur.

Mukusi prodhohet nga trupi dhe është një sekrecion i rrëshqitshëm. Nëse dikush vuan nga alergjitë ose nga i ftohti, atëherë krijimi i mukusit bllokon rrugët e frymarrjes.

Për të pastruar mushkëritë nga kjo gjendje, mjafton të bëni këtë recetë shtëpiake.

Ju nevoitet:

Mjaltë

Uthull e mushtit të mollës

Vaj kokosi

Xhenxhefil

Përgatitja:

Pritni një copë xhenxhefill prej 3cm dhe vendosni në një tenxhere në të cilën më pas shtoni 2 gota ujë. Pas 5 ose 6 minutash hiqeni nga zjarri dhe leni të qetësohet për 15 minuta. Pasi të ftohet, ujin e vendosni në një kavanoz qelsi dhe e ruani në frigorifer. Çdo herë që ndjeni që mushkëritë tuaja janë plot me mukus ose keni një të ftohtë, ujit me xhenxhefill ja shtoni një lugë mjaltë, një lugë uthull dhe një lugë vaj kokosi. Përzijeni mirë edhe e pini. Pas 2 orësh do të ndjeni që mushëkritë e juaja do të fillojnë të funksionojnë më mirë./Arbresh.info