Kjo është historia më e sikletshme e seksit e të të gjitha kohërave

Një përdoruese e Reddit ka ndarë me të tjerët historinë e saj të seksit në makinë që shkoi shumë keq.

“I dashuri im gjithnjë ka dashur që unë t’i bëj seks oral kur ai i jep makinës. Kam qenë skeptike shpesh herë për t’ia plotësuar dëshirën për disa arsye. Për shembull nëse makina bie në ndonjë gropë unë mund t’i kafshoj padashje penisin e tij, ose nëse ai mbyll sytë nga kënaqësia mund të përplasemi. Por asgjë nuk doli ashtu siç e kisha parashikuar për atë që më ndodhi.

Isha jashtë shtetit për shkak të punës për disa javë, dhe i dashuri im më mori në aeroport kur arrita. Ishim aq të gëzuar kur pamë njëri-tjetrin, sa u puthëm e u përqafuam shumë, shkuam në qytet, bëmë një xhiro, hëngrëm një drekë dhe nga ora 5 pasdite filluam udhëtimin tonë 3 orësh për në shtëpi.

Ne jemi një çift seksualisht shumë aktivë, dhe e bëjmë 2-3 herë në ditë nëse na jepet mundësia, kështu që disa javë larg njëri-tjetrit janë shumë për ne. Dhe kjo na ndizte edhe më shumë. Shpesh çonim mesazhe erotike me njëri-tjetrin dhe se çfarë do bënim kur të takoheshim. Njëra nga këto ishte që unë do t’i bëja seks oral ndërkohë që ai i jepte makinës.

Megjithatë, gjatë kohës që po ktheheshim me makinë në shtëpi ne dëgjonim muzikë, flisja për udhëtimin tim dhe se çfarë kishim bërë gjatë kohës që isha larg etj, etj. Për një moment ramë në qetësi dhe u ndezëm shumë. Mendova se mund të prisnimm por kur kishte mbetur dhe gjysëm ore nga udhëtimi, i dashuri im vendosi dorën e tij tek kofsha ime dhe më pas e çoi drejt vaginës time duke më përkëdhelur. Kjo më ndezi akoma më shumë, dhe një gjë shtyu në një gjë tjetër dhe vendosa t’i bëja atij seks oral.

Po kënaqeshim shumë. Në fillim, i thashë që t’i hidhte një sy makinave të tjera dhe të më thoshte të ndaloja në momentin e duhur, por ndërsa ndizeshim akoma më shumë, nuk doja t’ia dija më, në fakt do të më joshte edhe më shumë nëse do ndalonin njerëz për të na parë se çfarë po bënim.

Plus në atë orar rrugët po bëheshin më të qeta. Dhe pikërisht këtu filluan gjërat të merrnin për keq. Do më pëlqente të isha anonime në këtë histori, duke shtuar vetëm se aeroporti ku unë mbërrita atë ditë ishte vendi ku babai im punon 3 ditë në javë. E kisha harruar faktin që ai vjen në shtëpi të martave mbrëma. Nuk e mendoja kurrë se ajo që ndodhi do të ishte e mundur.

I dashuri im filloi të ngadalësonte, ne ishim gati të futeshim në rrugën kryesore të qytezës sime. Isha e vendosur ta bëja që ai të prishej përpara se të arrinim në qytezën time. Prandaj e përshpejtova seksin oral. Por në momentin që ai po prishej, dëgjova dikë që thirri emrin e tij. I dashuri im u prish pikërisht në momentin që ai e thirri, dhe ai la të dilte pasthirrma e tij. E njoha atë zë, dhe kur ngrita kokën me të shpejtë e përplasa tek timoni, kafshova gjuhën dhe sperma e tij më ra në fytyrë. Ngrita kokën dhe pashë babain tim pranë dritares së hapur. Ai më pa njëherë mua dhe të dashurin tim, ktheu kokën nga rruga dhe vazhdoi t’i jepte makinës së tij.

Në vend që të shkoja te shtëpia e prindërve për surprizë shkuam tek apartamenti i të dashurit tim. Babai im mori një surprizë më të madhe se ajo që mund të kishte parashikuar”.

Çfarë ndodhi më pas? A ia përmendi i ati atë që ndodhi? A e ftoi më të dashurin në shtëpi?

“Nuk ndodhi asgjë. Mamaja na ftoi të dyve për darkë. Ishte shumë e sikletshme. E di që edhe mamaja e ka marrë vesh pasi im atë ja thotë të gjitha. Por tani sa herë që shoh babain tim më kujtohet ajo që ndodhi”.