Kjo është Ejona, mjekja joshëse që po “çmend” pacientët (Foto)

E quajnë Ejona Zilja dhe është emëruar prej muajit Shtator të vitit 2012 nëndrejtore teknike pranë Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” në qytetin e Vlorës

Me një doktoraturë të mbrojtur prej vitit 2005 dhe me eksperienca të shumta pune, mjekja vihet re për paraqitjen e saj, e cila nga disa prej të afërmve të pacientëve është cilësuar si tepër joshëse.

Një personi që i ka rënë halli në këtë spital, shkruan plotë shqetësim se zv.drejtoresha e këtij institucioni është një femër provokuese me veshjet e saj, të cilat nuk janë aspak të përshtatshme për vendin dhe profesionin e saj.

‘Përshëndetje JOQ. Dikush t’i tregojë pak kodin e etikës kësaj mjekes së Vlorës. Na vjen me ngjyra të ndezura e me dekolte në shesh në një spital ku pacientët nuk janë njerëz normalë, por me probleme mendore. E di Ejona se ngjyrat e ndezura që ajo i ka shumë qejf, e kuqja, bluja, jeshilja nuk këshillohen në një institucion si spitali psikiatrik pasi nxisin sjelljet agresive tek pacientët? Nuk mund të themi gjë për fryrjet me silikon në çdo pjesë të trupit, se është punë e saj, por të tregohet pak me më shumë etikë se ka gjithë atë funksion. Kur vjen ajo ashtu, çfarë duhet të bëjnë infermierët e punonjësit e tjerë?”, – ankohet qytetarja.’

Dhe në fund të fundit, nuk mund ta mohojmë, ajo është alamet … mjekje! /Lajmi.net/