Kjo është e vërteta e qëndrimit të Stupcave në serialin ‘O sa mirë’

Fillimet e xhirimeve të serialit ‘Egjeli’ kanë zgjuar dyshimet se grupi i humorit Stupcat, nuk do të jenë më pjesë e serialit ku luajnë tani, ‘O sa mirë’.

Mirëpo, lajmi.net javë më parë kur raportoi ekskluzivisht për rikthimin e Arifhikmetit te ‘O sa mirë’, gjithashtu raportoi se nuk do ketë ndryshime tjera, pra, as Stupcat nuk do largohen nga ky serial.

Dyshimet për largimin e këtij grupi kanë ardhur pasi ata nuk janë parë në promon e re të episodit të parë për këtë vit./Lajmi.net/