Kjo është e vërteta e anulimit të koncerteve të Encës për Vitin e Ri

Mediat e shkruara kanë raportuar gjerësisht se deklarata e Encës, se anulimi i koncerteve të Vitit të Ri është bërë sepse dëshiron të jetë pranë familjarëve të saj, ka qenë një gënjeshtër. Në të vërtetë ajo thjesht ka pasur probleme me klubet, në të cilat ishte përfolur se do të performonte.

Duke qenë se lajmi u shpërnda me shpejtësi dhe madje pati edhe aludime, Blitz.al ka kontaktuar me vetë menaxherin e Encës, që ka treguar se asnjë nga këto lajme nuk është i vërtetë.

“Vetë klubet ku Enca do të performonte, kanë bërë një prononcim në Facebook, ku sqarojnë të gjitha portalet që kanë aluduar se ne kemi bërë marrëveshje, që Enca të mos performojë natën e ndërrimit të viteve për të qëndruar pranë familjes. Bashkë me Encën kemi vendosur kështu sepse me siguri ky do të jetë viti i fundit që ajo kalon pranë familjes këtë festë sepse vitin që vjen angazhimet janë të shumta dhe planet të mëdha”, – ka sqaruar menaxheri i Encës. Ai ka shtuar se në fakt kanë qenë rreth 10 oferta për Encën, për të performuar pikërisht natën e ndërrimit të viteve.

“Do të të tregoja edhe mesazhet ku na janë lutur shumë klube, por kjo nuk është aspak etike…”, – ka përfunduar prononcimin e tij menaxheri i këngëtares. Siç duket, të gjitha këto lajme që u përhapën se Enca nuk ka pasur oferta dhe ka pasur probleme edhe me lokalet në Zvicër, ku do të performonte, kanë qenë të gjitha të pabaza dhe aspak të vërtetuara nga burime të sigurta.