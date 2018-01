Kjo është arsyeja pse burrat dhe gratë tradhëtojnë njëri-tjetrin

Askush nuk dëshiron të mashtrohet, por nëse jeni mashtruar ndoshta dëshironi të dini pse.

Sipas një studimi të mëparshëm, 45% e djemve dhe 21% e grave në Britani të Madhe kanë qenë jobesnikë në të kaluarën.

Askush nuk dëshiron të zbulojë se dashnorja e tyre është duke u marrë me një person tjetër, por realiteti është krejtësisht tjetër, transmeton lajmi.net.

Një studim novator nga The Journal of Sex Research zbuloi motivet brutale të arsyes pse një person do të dëshironte të luante tradhëtinë.

Hulumtuesit i pyetën të rriturit e rinj rreth zakoneve të tyre të mashtrimit përmes një pyetësori të bazuar në internet.

Ata gjetën se shumica e njerëzve mashtrojnë, sepse ata janë të pakënaqur me marrëdhëniet, ndihen të lënë pas dore, apo tërhiqen nga dikush tjetër.

Por pyetësori gjithashtu gjeti disa të vërteta të papritura.

Të tjerë thanë se donin të rritnin popullaritetin e tyre ose të kërkonin një larmi më të madhe të partnerëve seksualë.

Hulumtuesit zbuluan se meshkujt kanë tendencë të mashtrojnë për shkak të dëshirës seksuale dhe gratë kanë tendencë të humbur sepse nuk ndihen sikur përmbushen nevojat e tyre.

Nëse kjo ju shqetëson, këtu janë tre shenja të zakonshme paralajmëruese që do të doni të shihni. /Lajmi.net/