Kjo Audi A3 është një përbindësh i vogël (Foto)

Përbrenda saj kjo është një Volkswagen Golf R.

Ky model i Audi S3 vjen me motor 2.0-litër i huazuar nga Volkswagen Golf R, transmeton Express. Ky motor prodhon 292 kf dhe 380 Nm torkë. Kjo fuqi transmetohet tek rrotat me anë të transmisionit me gjashtë shpejtësi.

Çmimi i këtij modeli në SHBA sillet rreth 52,000 dollarë amerikan.