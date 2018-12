Kishte arritur suksesin më të madh në “Eurovision”, ja çka thotë Rona për Jonidën

Mbrëmë u mbajt finalja e festivalit të "Radio Televizionit Shqiptar".

Jonida Maliqi është shpallur fituesja e këtij viti në këtë festival, duke fituar të drejtën për përfaqësimin e Shqipërisë në “Eurovision”, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja zuri vendin e parë me këngën “Ktheju tokës”, duke lënë pas 13 finalistët.

Pas përfundimit të festivalit, Rona Nishliu, e cila njihet si përfaqësuesja më e suksesshme e Shqipërisë në “Eurovision”, kishte disa fjalë për Jonidën.

“E dashur @jonidamaliqi, jam me shume se e lumtur per fitoren e kenges tende. Paç fat ne kete rruge te bukur 💝

Faleminderit RTSh qe me besove nje detyre te rendesishme si pjesetare jurie 💝”, ka shkruar ajo.

Kujtojmë që Rona Nishliu në vitin 2012 u prezantua me këngën ‘Suus’ në “Eurosong”, e cila përveç që shkoi në finale, u rendit si e pesta. /Lajmi.net/