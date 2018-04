Kinemaja e parë në Arabinë Saudite u hap me “Panterin e Zi”

Për herë të parë në pothuajse 40 vjet, një kinema u hap në vendin ultra-konservator.

Kartat ishin të disponueshme në internet nga mesnata dhe u shitën brenda disa minutave – pavarësisht një çmimi prej 16 eurosh.

Në hyrje të kinemasë në Riad , vizitorët e ngazëllyer vranë veten dhe u rreshtuan për kokoshka. Rasti ishte hapja e kinemasë së parë në Arabinë Saudite që nga ndalimi i viteve 1980, e cila shkon prapa në reformat e princit të kurorës Mohammed al-Salman.

Tani 32-vjeçari Salman u emërua princi dhe kështu u bë trashëgimtari i caktuar për fronin. Rritja e tij ka sjellë një hapje të kujdesshme sociale në mbretërinë deri tani të orientuar rreptësisht konservatore, ku kinematë u mbyllën si jo-islamike në vitet 1980. Ky ndalim u hoq në dhjetor. Në shtator, qeveria njoftoi se donte t’i lejonte gratë të vozisnin. Në mes të marsit, Salman vetë deklaroi se nuk donte që gratë të ishin të maskuara.

Elementet e kësaj politike ishin gjithashtu të njohura në kinema të premten . Pas një histori të shkurtër të “Black Panther”, tregon një fragment i një interviste të SHBA u shfaq me princin e kurorzuar. Ajo u pasua nga një reklamë për Coca-Cola – me shoferët femra. Megjithatë, me sa duket dy skena të puthjes u prenë nga vetë filmi.

Në të ardhmen, numri i kinemave duhet të rritet me shpejtësi. Në tërësi, autoritetet duan të ndërtojnë rreth 350 kinema me më shumë se 2,500 ekrane deri në vitin 2030. Shitjet e biletave pritet të arrijnë rreth një miliardë dollarë në vit. /Lajmi.net/