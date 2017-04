Kida plot stil, rrugëve të Zvicrës (Foto)

Këngëtarja kosovare Orhidea Latifi e njohur për publikun si Kida, po qëndron në Zvicër dhe nga atje po sjell imazhe.

E angazhuar në mbrëmje muzikore, Kida së fundi po qëndron në Zurich dhe atje ajo për ndjekësit e saj ka publikuar një foto në të cilën shihet plot stil, shkruan lajmi.net.

E veshur në të kuqe dhe me një xhaketë sipër krahëve, Kida ishte ulur në një ulëse, ku pozoi me shumë stil.

Së fundi, ajo ka publikuar këngën ‘Don’t Say No More’ të cilën e solli në bashkëpunim me Dj Hcue. /Lajmi.net/