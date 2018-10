Khabib zbulon njeriun që po ia mëson taktikat në UFC

View this post on Instagram

Прислушиваясь к совету нашего Брата @za_kadyrov_95 <<призывать добрым словом>> с чем я и согласен абсолютно. Хотел бы пригласить в гости, первопроходца смешанных единоборств, живую легенду #ММА Олега Николаевича Тактарова, в Дагестан, я бы познакомил, Олег Николаевич, вас с моим Отцом, уверен, у вас очень много общего с Отцом, так как вы оба Самбисты Советской школы. В Дагестане, поверьте, есть на что посмотреть, а на счёт еды я вообще молчу 👌 хотя стоит отметить: горный сыр, сушенное мясо и разные виды Хинкалов. Поедем ко мне в горное село Сильди, правда она находится на пограничной зоне и там требуется паспорт Российский, там с Американским паспортом не пускают, не забудьте пожалуйста Российский паспорт. Если Николаевич вы не насытитесь Дагестаном, то мы можем через горы за час доехать в Братскую Чечню, а точнее в Казеной-Ам, в Грозный и т д. В общем жду вас с нетерпением в гостеприимный Кавказ. #Тактаров #лучшеГортолькоГоры