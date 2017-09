Këto vende nuk do të kenë rrymë

Sërish do të ketë ndërprerje rryme. Kështu ka njoftuar KEDS përmes një kumtese.

Rrymë nuk do të ketë në këto vende:

1.

Më 08.09.2017 në NS 35/10 kV Badovci do të shkyçet:

Dalja 10 kV Mramor-Slivovë (Kodi:10014001) prej orës 10:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit dhe Mareci.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trases dhe revizioni i LP 10 kV.

2.

Me 08.09.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Nr 17 Qafa (Kodi:12000011) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qafa

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele

3.

Me 08.09.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Nr 18 Arberia 2 (Kodi:12000012) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: lagjja Arberia (nje pjese).

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele

4.

Me 08.09.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Dalja Nr 20 (Kodi:12000013) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xhamia e Llapit, Kodra e Trimave.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 08.09.2017 në NS 220/35/10kV Podujevë do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Llausha (Kodi: 14000013) prej orës 11:00 deri në ora 14:00.

kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja e shkyçjes: Ngritja e shtyllave

Prizren

1.

Më 07.09.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të shkyçet:

· Dalja 10kV Hoqa e qytetit (30035005) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Zhur, Vlashnjë, Poslishtë, Nashec, Muradem, Lubiqevë, Leskovec, Kobajë, Jeshkovë, Hoqë e Qytetit, Grazhdanik, Billushë, afariste: resturant “Keshtjella”,”Pompa Benxines Zhuri”, Betonjera “Vëllezëzrit e Bashkuar”, Billushë “Pompa e Ujit”, Vlashna “Fanaj Petroll”.

Arsyeja e ndërprerjes : Ndërrimi i motorit te ndërpresit

2.

Më 07.09.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Velezha (kodi: 31000030) prej orës 14:00 deri në orën 15:00

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparci, Novaku, Velezha, Sërbicë e Epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj dhe Fabrika e lëngjeve Novak.

Arsyeja e ndërprerjes : Ndërrimi i motorit te ndërpresit

3.

Më 07.09.2017në NS 35/10 kV Sharr ( Dragash) do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Rapqa (Kodi: 30036009) prej orës 11:00 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rapqa e Ulët, Rapqa e Epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krstec I Ulët dhe I Naltë, Rrenci, Ferma TS- Berham Jonuzi, TS- Qendra Petroll, Buqe, Pllavë, TS-Ujësjellësi Brezne.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i TMRr-ve

1.

Më 08.09.2017në NS 35/10 kV Sharr ( Dragash) do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Restelica (Kodi:30036002) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelica, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasese

2.

Më 08.09.2017 në NS 35/10 kV Sharr ( Dragash) do të ndërpritet :

· Transformatori T-2 (Kodi:300360) prej orës 11:00 deri në ora 13:00.

Gjate kësaj shkyçje nuk do te mbetet asnjë konsumator pa furnizim me energji elektrike.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele

Gjakovë

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 08.09.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Cermjani (Kodi:80080012) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bardhaniq , Ipko , Rashkoc , Bledi , Kulla Vraniq , Bec I , Bec II , Gregoci , Zhabel , Zhabel Plak ,Cermjan , Cermjan Sharra , Cermjan Kulla , Meqe , Doblibare , Krelan , Konsumatoret Komercial .

Arsyeja e ndërprerjes : Revizionimi I LP 10 kV (ndrrimi I shtyllave,izolatorëve, përquesve etj)

Ferizaj

1.

Më 08.09.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të shkyçet:

Dalja 10 kV Varoshi( Kodi :40042005) prej orës 10:00 deri ne ora 16:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varoshi, Rakaj dhe Topojan-Greme.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion L.P. Montimi I ndarësit Ajror

2.

Me 08.09.2017 ne NS 110/35/ 10kV-Lipjan do te ndërpritet:

· Dalja 10kV –Banulla( Kodi: 41000012) prej orës 10:30 deri ne 12:00.

Gjatë kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin: Banulla, Gllogovci, bujaria,Llugaxhi,Pojata si dhe konsumatoret komercial te kësaj dalje 10kV.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi I shtyllës betonit 12m te Sera Mehdi Bresilla-Llugaxhi(shtylla ekzistuese e drurit e dëmtuar).

3.

Me 08.09.2017 ne NS 35/10kV-VRELLË-MAGURË do te ndërpritet:

· Dalja 10KV-Harilaqi( Kodi :41048003) nga ora 08:00 deri ne ora 09:30.

Gjatë kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do mbesin:Harilaqi,Trshnjevka dhe konsumatoret komercial te ksaj dalje.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi I shtyllës 10kV betoni 12m afër Halil Zogaj-Harilaq(shtylla ekzistuese e dëmtuar)

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Me 08.09.2017 ne NS 35/10kV Ferizaj 3 do te ndërpritet:

· TS 10/0.4 kV –TS Fatmiri( Kodi :40042003041) nga ora 13:00 deri ne ora 16:00.

Gjatë kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do mbesin:Lagja Gllavit

Arsyeja e ndërprerjes:Punime nga firma Elektroheta.

Mitrovice

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 08.09.2017 në NS 35/10 kV Shupkovci do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Shipoli (Kodi:71075001) prej orës 10:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol. Vaganicë, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10kV dhe revizion

2.

Më 08.09.2017 në NS 35/10 kV Shupkovci do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Tregu i blerte (Kodi:71075002) prej orës 11:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Qytetin nje Laxhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 08.09.2017 në NS 35/10 kV Shupkovci do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Fidanishtja (Kodi:71075003) prej orës 12:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lagja Fidanishte.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 08.09.2017 në NS 35/10 kV Shupkovci do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Bajri (Kodi:71075004) prej orës 13:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Qyteti, Lagja Bajr, Frashëri .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më 08.09.2017 në NS 35/10 kV Shupkovci do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Koshtova (Kodi:71075005) prej orës 14:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Koshtovë, Vinarcë i Ulët, Vinarcë i Epërm, Gushafcë, Koprivë, Broboniq dhe Gradevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Peje

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 08.09.2017 NS 110/10 kV Istog (Burimi) do të shkyçet:

Dalja 10 kV Istogu 1 ( Kodi:54000008) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: : Istogu i Poshtem,Muzhevin Arifaj,Muzhevin Blakaj,Muzhevin Gateri, Muzhevin 1, Ukaj,Dragolevci I ulte, Luga Kulla,Dragolevc Gateri, Shpatoll,Muzhevin Balaj Kabashte Tomoc,Sylaj Balaj LLuga,Istogu ETC,Muzhevin Jahaj Dragolevc e Reja.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje dhe ndrrimi i shtyllave TL si dhe shqyrtim i mbrojtjes rele.

2.

Më 08.09.2017 NS 110/10 kV Istog (Burimi) do të shkyçet:

Dalja 10 kV Istogu 2 ( Kodi:54000007) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: : Qyteti, Dushkaja Bujupët, Dushkaja e Re, Dragulovc, Dubravë Ferma, Standardi, Shkolla fillore, Loshët, Banesat, Kuvendi komunal, Banesat 2, Motel Trofta, spitali dhe Lugu.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

Gjilan

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 08.09.2017 në NS 35/10 kV Gjilani 1 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Malisheva (Kodi:60060018) prej orës 11:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Malisheva

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës se T.L.