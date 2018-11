Këto vende do të mbesin pa rrymë

KEDSi ka paralajmëruar ndërprerjet e rrymës.

Prishtina

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.11.2018 në TS 35/10 kV Magziti do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Plemetin (Kodi: 15019003) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

2.

Më 20.11.2018 në TS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Fshatrat 2 (Kodi: 14000010) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin :Fshatrat: Sibofc, Lluzhan ,Penuhë ,Lupç i Epërm,Llugë, Majac dhe Popovë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

3.

Më 20.11.2018 në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Llapushniku (Kodi: 16023003) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llapushniku, Orllati, Negroci, Vuqaku, Xhurgjica, Shkolla LLapushnikut dhe Kleqka e re.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

4.

Më 17.11.2018 në TS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:

* Dalja 10kV Livadicë (Kodi: 14000011) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

5.

Më 19.11.2018 në TS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

* Dalja 10kV J06 Rezervaret e KFORIT (Kodi: 13000002) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

6.

Më 17.11.2018 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV J09 Llukari (Kodi: 13000004 ) prej orës 10:30 deri në ora 10:45 dhe pre orës 15:00 deri në ora 15:15

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llukari, Makovci, Sinidolli.

Ndersa prej orës 10:30 deri në ora 15:15 (Kodi: 13000004022) :Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Shefqet Krasniqi , Nje pjes e Rruges Llukar.

Arsyeja e ndërprerjes: Nderrrimi i ormanit 0.4 kV ne NS 10/0.4 kV Llukari

7.

Më 19.11.2018 në TS 110/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

* Dalja 10kV J14 Jamco (Kodi: 10000004) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjes e Rruges Nëna terez..

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërtimi i linjës 10 kV.

8.

Më 18.11.2018 në TS 35/10 kV Fushkosova ll do të ndërprehet:

* Dalja 10kV Albana (Kodi: 15018008) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mesbardhi I, Mesbardhi II, Bardh i Vogël, Albana e Vogël, Sllatinë e Vogël II, Albana e Madhe te Shaljanët,FSK .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i linjës 35 kV.

9.

Më 18.11.2018 në TS 35/10 kV Fushkosova ll do të ndërprehet:

* Dalja 10kV Bardhi i Madh (Kodi: 15018018) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja 28, pjesa e Fushë -Kosovës pas Hekurudhës, Kuzmini dhe Bardhi i Madh.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i linjës 35 kV.

10.

Më 18.11.2018 në TS 35/10 kV Fushkosova ll do të ndërprehet:

* Dalja 10kV Vragolia (Kodi: 15018007) prej orës 13:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vragoli, Miradi e Ulët (nje pjese), Batusa, Henci, Lagja 29 dhe Pompen FAM GAS .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i linjës 35 kV.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 17.11.2018 në TS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

* Dalja 10kV Xhemajl Ibishi 4/1 (Kodi: 12000001004) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Drenica

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne trafo.

2.

Më 19.11.2018 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do te ndërprehet:

NS 10/0.4 kV Kalabria 1 (Kodi:10000007076) prej orës 08:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagja Kalabria

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi dhe montimi i ormanëve të brendshëm.

3.

Më 19.11.2018 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

* NS 10/0.4 kV Kalabria 2 (Kodi:10000007077) prej orës 08:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Lagja Kalabria

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorëve.

4.

Më 18 dhe 20.11.2018 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do te ndërprehet:

* NS 10/0.4 kV Kalabria 1 (Kodi:10000007076) prej orës 08:00 – 11:00 dhe 13:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagja Kalabria

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorëve.

5.

Më 18 dhe 20.11.2018 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

* NS 10/0.4 kV Kalabria 2 (Kodi:10000007077) prej orës 08:00 – 11:00 dhe 13:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Lagja Kalabria

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi dhe montimi i ormanëve të brendshëm.

7.

Më 20.11.2018 në NS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

* NS 10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) prej orës 08:00 – 11:00 dhe prej 13:00 -16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet: Rr. Ismet Krasniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje të konsumatorëve.

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.11.2018 në TS 110/10(20)kV Lipjan do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Bablaku (Kodi:41000001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Terrni, Bablaku, , Rubovci,Kojska, Ata Projekt, Dafina Shumolli, Bali Comerce, ETC, Gerlica, Rasim Halili, TS Metal Kosova, Universium Babushi I Ri,Surqina,Cerrnilla,Mirashi I Ri dhe Mirashi.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirembajtja Preventive.

2.

Më 19.11.2018 në TS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Drejtimi i Fshatrave (Kodi:40000002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati i Vjeter, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj, Zllatari .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirembajtja Preventive.

3.

* Më 18.11.2018 në TS 110/35/10 kV Bibaj do të ketë ndërprerje totale në anën 35 kV: (Kodi:400) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: : Rr.Deshmoret e Kombit, rr.Spitalit; rr.12 Qershori (nje pjese), Rruga Emin Duraku, Gjon Sereqi, objektet banesor Inxhinieringu, Hjarush Beqiri, Vizioni (Qerdhja), Naser Hetemi, Xhemaj Ferati, Seli Palushi, TS (MBTS),TS ” 14 “,TS ” 14″ (Kulla),TS Ura e Dudit, Rr Epopeja e Jezercit, Rr.12.Qershori (nje pjese), rr.Deshmoret e Kombit (nje pjese), rr.Skenderbeu, rr.Sejdi Sejdiu, Ferizaji një pjesë,Talinovci I Muhaxherëve,Sazlia,Papaz,Pojata,Rahovica,Softaj,Fusha e Madhe, Rr.”Prizrenit”,Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosinë, Slivova, Dremjak dhe bizniset private, Kazerma, Mineksi, FSK TS i ri, IRK-ja, Fitorja dhe Fabrika e bukës, fabrika e gypave, Rr. Nerodimes, Ujvara, Frigoriferi, Barakat, Rr. Enver Topalli,Deshmoret e Kombit, Regjep Bislimi, Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanc ,Kashtanjeva, Bajnicë, Semaj ,Prushaj, Sllatina dhe bizniset private, Manastirc,Nerodime e ulët dhe e epërme,Balaj,Jezerc dhe bizniset private, Doganaj,Zaskok,Pleshina e ulët dhe e epërme,Dubravë, Fabrika e ujit Pleshine, Varoshi, Gërlica, Komogllava ,Rakaj dhe bizniset private, Rr,Riza Matoshi,Imri Halili Nikadinin,RR-Varoshit, Qiraxhit, Voskopoja,Trupaj,Trimor,Bicaj (Biqevc),Pallosh (Biqevc),Nikaj,Tushaj – Soponica,Malsi (Malzez),Vatë,Nikaj dhe biznise private, Bobi,Ivaja,Kotlina,Laqi,Bushi,Pusteniku, Strazha, Lagjja Dushkaja, Stacioni Hekurudhor, Stacioni i Autobuseve, Sheshi Ismajl Raka qender, P-8, Kërbliq dhe Leskovicë, Drenusha, Rakoci, Sanatoria, Llanishta, Gjurgjedelli, Runjeva, Hekurudha, Kisi, Lagje e re, Rr. Emin Duraku, Rr e UÇK-së, lagjja Ramadan Agushi, Vakufi, Shtëpia e mallrave, Teqja, Policia dhe Kuvendi Komunal, Fabrika “Lepenci”, Doganaj, Duraj, Kaçanik i vjetër, Stagovë, Begracë, Elezaj, Qendra e Shterpces, Hotel Breza dhe Junior,Vikendicat,Jazhinca,Sevce,Verbishtica dhe bizniset private, OSBE-ja, Biti e ulët, Biti e epërme, Shushiqë, Paloj, Gotovushë, Drekoci, Viqë, Firaj, Brod, TS Repititori, TS Shkolla Skijimit, TS Kulla, TS Hotel Molika, Pilana,Farma,Gllogu. Silkapori, X- Fort.Renova ,Dauti comerc.Kivo.

Verejtje : Nga ky trafostacion furnizohet një BRE –Matkos Grop.

Arsyeja e ndërprerjes: Servisimi i kthinave 35 [kV].

4.

Më 17.11.2018 në TS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Sllovia (Kodi:41000003) prej orës 13:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sllovija, Smollusha, Gllavica, Marevci, Dobratini, Livaxha, Gushterica si dhe konsumatoret komercial

Arsyeja e ndërprerjes: Punimet ne projektin ne Sllovija.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 20.11.2018 në TS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Drejtimi i Betoni (Kodi:40041002) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.”Prizrenit”,Saraishta,Lloshkobare,Llojza,Kosinë,Slivova,Dremjak dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne trafo.

2.

Më 19.11.2018 në NS 35/10 KV Magure do të ndërprehet.

* Dalja 10 kV Drenicës (Kodi: 41048001) prej orës 12:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Rrezez (Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc, Baincë, Shalë dhe Krojmirë.

Gjakovë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.11.2018 në TS 35/10 kV Gjakova II do të ndërprehet:

ˇ Dalja 10 kV Raqe Moglica (Kodi: 81083017) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Brekoc, Rr.Domenik Përgegaj, Rr.Drenica, Rr.Minatori, Rr.Shote Galica; fshatrat: Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë, Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 19.11.2018 në TS 35/10 kV Gjakova lI do të ndërprehet:

* Dalja 10/0.4 kV TS-15 (Kodi: 81083015352) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Anton çeta,

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i panelit të TU.

Gjilani

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.11.2018 në TS 110/10 kV Kamenica do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Muqiverci (Kodi: 62000011) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje Preventive.

2.

Më 19.11.2018 në TS 35/10 kV Artanë do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Slivovë (Kodi: 60024003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Bostoni, Turiqevc, Vllasali,Izvor, Koznicë, Svarqak ,Prekoc, Manishincë, Zebincë,Vuqak ,Llabjan, Llajshevc Dragovc, Kukavicë, Gulmivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje Preventive.

3

Më 20.11.2018 në TS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV J10 Bresalci (Kodi: 63000010) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Bresalci, Koretishta, Poneshi, Parallova, Vërbica e Zhegovcit, Kishna Polja, Sllakovci, Zhegovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i shtyllës.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.11.2018 në TS 35/10 kV Gjilani 1 do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Dalja e 5-it (Kodi: 60060005) prej orës 08:00 deri në ora 10:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Zyrat e KEDS-it,Tregu i Gjelbërt,Shtëpia e mallrave dhe Bazeni.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i transformatorit.

Mitrovica

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.11.2018 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

* Dalja 10kV Novolani (Kodi: 73000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Bukoshit,Novolani,Kolla,Vërnica,Rezniku,Shallci,Druvari,Mihaliqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.11.2018 në NS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet:

* Dalja 10kV Shala (Kodi: 71074001) prej orës 09:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja, Selaci .

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave ne kuadër të projektit.

Prizreni

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.11.2018 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

* Dalja 10kV Shkolla e Muzikës (Kodi: 31000016) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Qytetit, Shadervani, Shkolla e mesme Gjimnazi,rr.Ismet Jashari-Kumanova.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kabllove

2.

Më 20.11.2018 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

* Dalja 10kV Kamenica (Kodi: 31000029) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Gurishti, Petrovë dhe lagjja Arbana.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Peja

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.11.2018 në NS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Radavci (Kodi: 50000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogana dhe Jabllanica e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 17.11.2018 në TS 110/10 kV Klina do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc,Gjurgjevik i vogel, Kernic, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushev e vogel, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushev e madhe, Ranoc, Berkov, Rudica .

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi dhe Perforcimi I Rrjetit 2017

2.

Më 17.11.2018 në TS 35/10 kV Klina do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Jagoda (Kodi: 52056005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Fshati Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava, Tersteniku .

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi dhe Perforcimi I Rrjetit 2017