Këto vende do të kenë reduktime të energjisë elektrike më 26 maj

KEDS nëpërmjet një komunikate për media ka njoftuar për vendet që do të kenë reduktime të energjisë elektrike më 26 maj

Prishtinë

1.

Më 26.05.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ballovci (Kodi:14000008) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Surkishi, Lladofci, Sveqel,Dumoshi,Shajkovci,Surdulli,Hertica,Drazhnje,Rakenica,Turuqica.

Arsyeja e ndërprerjes : Vendosja e ormanit në TS 10/0.4 kV.

2.

Më 26.05.2017 në NS 220/35/10 kV Podujevë do të ndërprehet::

Dalja 10 kV Llausha(Kodi: 14000013) prej orës 10:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja e ndërprerjes: Promontim i shtyllave në LP 10kV

3.

Më 26.05.2017 në NS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet::

· Dalja 10 kV Orllati (Kodi: 16021005) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zabeli i Ulët, një pjesë e Llapushnikut, Poterki dhe Llukovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ndarësit ne TSSH.

4.

Më 26.05.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërprehet::

· Dalja 10 kV Plemetini (Kodi: 15019003) prej orës 10:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk, Millosheve (nje pjese) .

Arsyeja e ndërprerjes:Pastrimi i trasesë.

5.

Më 26 05.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Nr . J12- Kodra e trimave 7 ( Kodi: 13000006) prej orës 08:30 deri në ora 12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Kodra e trimave, Kolovica e re, Kolovica e Vjetër.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ndarësit 10 kV në TS Kolovica e Re

Prizren

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 26.05.2017 në NS 35/10 kV Sharr (Dragash) do të ndërprehet::

· Dalja 10 kV Rapqa (Kodi: 30036009) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rapqa e ulet, Rapqa e epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krsteci ult, Krsteci nalt, Rrenci,Ferma TS- Berham Jonuzi,TS- Qendra Petroll,Buqe, Pllavë, TS-Ujsjellsi Brezne.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë

2.

Më 26.05.2017 në NS 35/10 kV Prizreni 3 (Kodi:300320) do të ketë ndërprerje totale prej orës 11:00 deri ne ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Objekti Komunes,Rruget:.Selajdin Braha, Haxhi Ymeri,Destan BillushaDëshmorët e Prekazit,Gjeravica,Xhemil Fluku,Rrotllajt,Sahat Kulla,Ejup Statovic,Besinik Muqaj,Shote Galica,Reshat Karjagdiu,Byrhan Shporta,Zahir Pajaziti,Faik Emrush,Saraqët,Shaip Spahiu,Suzi Qelebi,Remzi Ademi,Edit Durham,Hadi Kantarxhi,Gjallica,Zahir Pajaziti,Hysen R.Kabashi,Reshat Karjagdiu,Selajdin Braha, Pazari I Ri,Jusuf Gërvalla,Bingeni,Zahir Pajaziti,Reshat Karjagdiu,Joni,Avni Rustemi,Xhemë Gostivari,Beteja e Llapushnikut,Gjirokastra,Hasan Prishtina,Rexho Bajraktari,Azem Bejta,Rifat Ukimeri,Vëllezërit Frashëri,Hysen R.Kabashi,xheladin Hana,Fehim Ibrahimi,Paqja,Dëshmorët e Prekazit,Ulqini,Bekim Berisha – Abeja,Brigada 125,Kolonel Ahmet Krasniqi,Afariste:Banka “ProCredit Bank”,Banka “NLB Prishtina”, Zahir Pajazit,Beteja e Vërrinit,Astrit Suli,Gustav Majeri,Petrit Bytyqi,Ardianët,Martin Camaj,Paqja,Sylejman Rotlla, Mbreti Zog,Farkëtarët,Remzi Ademi,Adem Jashari,Saraqët,Bajrakli,Buja Godeni,Rifat Krasniqi,Medine,Fehmi Lladrovci,Sheshi Lidhja Shqiptare,Xhemil Doda,Shtepija Kultures, Salajdin Braha,Sylejman Rotlla,Gjallica,Zahir Pajaziti, Afariste:Banka “ProCredit Bank”,Banka “NLB Prishtina”,

Arsyeja e ndërprerjes: Detektim i prishjes së kabllit nëntokësor 35 kV.

3.

Më 26.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Solidariteti (Kodi: 31000001) prej orës 11:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Solidariteti

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në kthina.

4.

Më 26.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Kullat (Kodi: 31000004) prej orës 11:30 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rrugët:Adem Jashari,Zara,Behajdin Allaqi,Pellazgët,Fadil Rifati, Abdyl Beqiri,Ulpiana,Skender Rexhepi,Tefik Qanga,Marie Kraja,Faredin Hoti,Aleks Buda,Sarajeva,Vjosa,Shkodra,Ukë Bytyqi,Alajdin Rrahmanaj,Akili,Elena Gjika,Beteja e kabashit, Ahmet Prishtina,Flamuri,Avdi Shala,Mahir Domi,Martiret e kabashit, Sef Kosharja,Rozafa,Selver Maqkaj,Shaip Zurnaxhiu,Risani,Sahit Tixhaj,Rrustë Kabashi,Ali Pashë Tepelena,Bajroni,Ali Ibra,Dervish Hima,Durresi,Garibaldi,Hamzë Ukaj,Kolë Jakova,Tamil Shala, Bashkim Sukaj,Nëna Terezë,Fadil Ferati,Sami Koka,sheshi UÇK-së.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në kthina.

5.

Më 26.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet::

· Dalja 10 kV Grnqari (Kodi: 31000009) prej orës 12:00 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fsh.Gerqari, “Breu Petrol” Hysen Hoxha

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në kthina

6.

Më 26.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Korisha (Kodi: 31000010) prej orës 12:30 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjeja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda, Grupi i Bizneseve .

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në kthina

7.

Më 26.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Kurilla (Kodi: 31000011) prej orës 13:00 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rrugët: Adem Jashari, Brigada 125, Qazim Berisha, Haxhi Zeka, Beteja e Llapushnikut, Azem Shkrreli, Bojniku, Agim Shala, Mevlana, Istriotët, Bedri Pejani, Kurilla, Sherif Agë Turtulla, Lulzim Rexhepi, Islam Spahiu, Ramadan Qejku, Epirotët, Mehdi Bardhi, Musha Shehzade, Shkëlzen Dragaj, Mehmetqik, Ahmet Krasniqi, Refki Shala, Hysen Rexhiq, Kasimbeg, Dragoman, Sylejman Drini, Jonuz Emra, Selman Riza, Hafiz Ismail Haki, Nijazi Alishani, Ali Pashë Elbasani, Vatrat Shqiptare, Enver Haradinaj, Sharri dhe Zona e Pashtriku.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në kthina

8.

Më 26.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Levisha (Kodi: 31000012) prej orës 13:30 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Levisha, Sporti, Njegoshi, Aradha e Sharrit, Ujesjellesi, Qyteti, Jabllanica, Novoselan .

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne kthina

9.

Më 27.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ujesjellesi(Kodi: 31000013) prej orës 11:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: “Hidro regjioni jugor” Bunari I,”Hidro regjioni jugor” Bunari II

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në kthina

10.

Më 27.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shkolla e Muzikes (Kodi: 31000016) prej orës 11:30 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Qytetit,Shadervani,Shkolla e mesme Gjimnazi,rr.Ismet Jashari-Kumanova.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në kthina

11.

Më 27.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Dardania (Kodi: 31000017) prej orës 12:00 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Adem Jashari, Bekim Berisha Abeja, Azem Bejta, Ukë Bytyqi, Nazim Kokollari, Muharrem Bajraktari, Xhevë Lladrovci, Kadri Zeka, Xhemajl Fetahu, Xhemajl Mustafa, Ibrahim Thaqi, Dalmatët, Enver Dugagjini, Muhamet Qami, Fazli Grajqevci, Gjin Muzaka, Balshajt, Azem Galica, Gërqar, nje pjesë e F.sh Lubizhdë, Afariste “Dafina” , Jusuf Sukaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në kthina

12.

Më 27.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ushtria e Kosoves (Kodi: 31000018) prej orës 12:30 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: FSK-ja, N.P.T “LIRI”Ismet Kalanderi”, “A-K Company”.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në kthina

13.

Më 27.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bazhdarhana (Kodi: 31000022) prej orës 13:00 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Adem Jashari, Edit Durham, Preveza,Murat Kabashi, Srebrenica, Manush Berisha,Mehmet akif Ersoj, Mbreti Agron, Mbreti Bardhyl, Bekim Muhaxheri, Behajdin Hallaqi, Ersan Mazreku, Leskovci,Pellazgët, Agron Bytyqi, Fahredin Hoti,Ukë Bytyqi, Fadil Balaj, Elena Gjika,Beteja e Kabashit, Janina, Ahmet Prishtina, Flamuri, Meriman Jakupi, Dalmatët, Qazim Berisha(banesat), Rexhep Kabashi, Muhaxherët, Bazhdarhane, Fan Noli,Albulena.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në kthina

14.

Më 27.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Sh. E Armates (Kodi: 31000023) prej orës 13:30 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Armata Popullore, Banesat, Asdreni, Mostari, Durmish Asllani .

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në kthina

Peja

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 26 05.2017 në NS 110/10 kV Klina do të ndërprehet::

· Dalja 10 kV Gllareva ( Kodi: 52000009) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Dresniku, shkolla, Benita kompani, Gllareva1, Veselajt 2,3,4, Morinët 5 shkolla, Rixheva1 dhe 2, Stapanica 2, Zabërgja, Qabiqi1,2 dhe 3, Gllarevë Antena e Ipko-s, depo M. Jaha, Mirusha transport, Lagjja Buzalla.

Arsyeja e shkyçjes: Ngritja e shtyllave 10 kV dhe pastrimi i linjës nga pemët

2.

Me 26.05.2017 në NS 110/10 kV Deçani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV ARC (Kodi: 53000010) prejë orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : ARC , Policia , Gurethyesi , Qyteti i Deqanit .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljes, kontrollim dhe shtrëngim i QS dhe QP ne TMRr.

3.

Më 26.05.2017 në NS 110/10 kV Deçan do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Juniku (Kodi: 53000007) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lloqan, Dranoc, Sllup, Voksh, Polana, Poberxh, Prilep, Rastavic, Baballoq, LA Ramadani, Junik, Jasiq, Gjocaj .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljes, kontrollim dhe shtrëngim i QS dhe QP në TMRr

Gjakova

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 26.05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Cermjani (Kodi:80080012) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel, Zhdrellë.Gurthyes seperacioni Hajdar Podrimja,Restorant Gasper Nushi,Seperacioni Smajl Feta.

Arsyeja e ndërprerjes:Pastrim i trasesë.

2

Më 26.05.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shkoza(Kodi:82000009) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten fshatrat: Rr.486 Xhelal Hajda-Toni, Rr.497 Shkelzen Krasniqi, Rr.498 Xhevat e Alajdin Elshani.,” AL- PETROL ” SH.P.K. Ramadan A. Hamza, ” CONDOR ” SH.P.K. Azem Sopaj, ” GENDER ” SH.P.K. Ezgen Ender, ” KOSOVA-PACK ” SH.P.K. Tafil Kalimashi, AUTOMEKANIK Ekrem Spahiu, Azem Baki Spahiu, FATMIRI COMMERC Fatmir Rama, LOKAL Ramadan Hamza, MULLIRI NPT”VETONI” Sefedin Voci, N.P.T. ” AGROSTAR ” Aziz Hidajet Haxhijaha, N.T.SH,,PISTA” Rexhep Pista, NPSH “METALPUNUES”CENBAZA Murat Cenbaza, ODS-METAL Osman Sopaj, RESTORANT ” RELAX ” Frasher N Bytyqi

Arsyeja e ndërprerjes:Pastrim i trasesë.

3.

Më 26.05.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet::

· Dalja 10 kV Bodrumi (Kodi: 82081008) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë (një pjesë), Berjakë, Sapniq (një pjesë).,” PLUS GROUP ” SH.P.K. Ismet Istref Bytyqi,”EBBERS GROUP HOLLANDA” SH.P.K. Qamil Sherif Popaj,KONTR.TEKNIK “FATI” SH.P.K. Mustaf Gashi,TERMOSISTEMI BERJAK

Arsyeja e ndërprerjes:Pastrim i trasesë.

4.

Më 26.05.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet::

· Dalja 10 kV Carralluka (Kodi:82082001) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten : Rr.603 Adem Jashari (një pjesë), Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), Rr.606 Pavarësia (1 konsumatorë), Rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumatorë), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë, Vërmicë e Malishevës.

Arsyeja e nderprerjes: TS Pompa H.Mazreku -Revizion komplet I TS-it-Pastrimi I TS-it;kontrollimi I vajit te TR-it;ndrimi I bazave te damtuara 10kV;kontrollimi I nderpresave TU;ndrimi I përqueseve te damtuar

5.

Më 26.05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ngrohtorja (Kodi: 81084024) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Ngrohtorja e Qytetit

Arsyeja e ndërprerjes:Testimi i mbrojtjes dhe revizion i kthinës.

6.

Më 26.05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Nertili (Kodi: 81084033) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Qendra tregtare Nertili, Rr.Rruga e UÇK-së, Rr.Rruga Tirana, Rr.Ëesley Clark.,A.M/ POMPA – SH.P.K.”B3-BENZ” Bajram Hajdari,SH.P.K. – ” NERTILI ” Lulzim Zeka.

Arsyeja e ndërprerjes:Testimi i mbrojtjes dhe revizion i kthinës.

7.

Më 26.05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 3 (Kodi:810840) do të këtë ndërprerje totale prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Rr. Fehmi Agani, Rr.Ibrahim Fehmiu, Rr.Rruga e UÇK-së, Rr.Sadik Pozhegu (1konsumatorë), Rr.Sadik Stavileci.,Rr.Rruga Tirana,Rr.Ali Pashë Tepelena, Rr.Armand Pier Pailand (2 konsumatorë), Rr.Fan Stilian Noli, Rr.Ferhat Binishi, Rr.Ismail Qemali, Rr.Marin Barleti, Rr.Mbretresha Teuta,,Rr.Musa Zajmi, Rr.Naum Veqilhargji, Rr.Nënë Tereza, Rr.Selman Riza.,Rr.Dah Polloshka, Rr.Fehmi Agani, Rr.F.Sereqi, Rr.Gjon Sereqi, Rr.Ibrahim Fehmiu, Rr.Mark Malota, Rr.Rruga Tivarit, Rr.Nënë Tereza, Rr.Rruga UÇK-së, Rr.Sadik Pozhegu, Rr.Sadik Stavileci (një pjesë).,Rr.Bujar Syla (1konsumatorë), Rr.Edit Durham, Rr.Elton Zherka, Rr.Marin Barleti (një pjesë), Rr.Mbretëresha Teuta, Rr.Musa Zajmi, Rr.Rruga Tirana, Rr.Xh.Gjakova, Rr.Xhemajl Avdullahu (2 konsumatorë).

Rr.Bajram Curri (2 konsumatorë), Rr.Dërgut Vokshi, Rr.Ismail Qemali (5 konsumatorë), Rr.Marin Barleti (një pjesë), Rr.Nënë Tereza, Rr.Pjetër Budi, Rr.Rruga e UÇK-së, Rr.Sadik Pozhegu (5 konsumatorë), Rr.Sadik Stavileci, Rr.Skënderbeu (2konsumatorë), Rr.Sylejmon Vokshi.

Ngrohtorja e Qytetit,Qendra tregtare Nertili, Rr.Rruga e UÇK-së, Rr.Rruga Tirana, Rr.Ëesley Clark.

A.M/ POMPA – SH.P.K.”B3-BENZ” Bajram Hajdari,SH.P.K. – ” NERTILI ” Lulzim Zeka

B6. 3210 Pallati Kultures,B6. 32401 Shkolla e Mesme Gjimnazi “Hajdar Dushi “,B6a- MPB- A.M / Banka Themelore,ND. E RE-E. DURAKU KOMPLEKSI Industrial Sh.p.k. Barlet Imami

P.T.K. Posta – Nënë Tereza,SH/SHTEPIJA Mallrave Agimi,B6. 3210 Pallati Sporteve,B6. 32100 Shtepia E Studentëve,LOKAL Shkelzen Jusaj,QENDRA REGJIONALE E AFTËSIM PEROFESIONAL Shaban Laha,N.P.L. ” STACIONI I AUTOBUSËVE ” SH.A Ilir Lyta,” CENTER MALL ” Adnan Krasniqi

N. H .T.SH. ” SHKELQIMI “-2 SH. P. K.,PRO CREDIT BANK Dega Kryesore Gezim Xhiha

Universiteti AAB

Arsyeja e ndërprerjes:Testimi i mbrojtjes dhe revizion i kthinës.

Gjilan

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 26.05.2017 në NS 35/10 kV Lladova do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Zhegra (61066006) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhegra, Lladova, Llashtica (një pjesë), Shurdhan, Pidiqi, Selishta, Çeliku, Haxhtë, Isufaj, Terziaj dhe Demirët.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë dhe pastrimi i trasesë

Mitrovicë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 26.05.2017 në NS 110/10kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Runiku (Kodi:74000005) prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: L.Mecini, Kotorri, Qubreli, Vitaku, Kostërci, Runikë, Bajë, Syriganë, Radishevë, Qitak, Leqin dhe Pemishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë