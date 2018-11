Këto janë vendet të cilat do të mbesin pa rrymë

KEDS ka paralajmëruar ndërprerjet e ardhshme të rrymës

Prishtina

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 23.11.2018 në TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Mramor-Slivovë (Kodi: 10014001) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Vitia e Marevcit dhe Mareci.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtja Preventive.

2.

Më 23.11.2018 në TS 35/10kV Batllava do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Orllani (Kodi: 14015002) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Bërveniku, Bllata, Metergovci 1 dhe 2, Orllani, Vikendicat, Te Zahir Pajaziti.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive e daljes 10 kV.

3.

Më 22.11.2018 në TS 110/10kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV J28 Viva Fresh (Kodi: 19000028) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Nekibe Kelmendi, një pjesë e lagjes Veterniku.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e lidhësve kabllovike.

4.

Më 23.11.2018 në TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Keqekolla Hjakobilla (Kodi: 14016004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Keqekolla, Prapashticaë, Hajkobilla, Dabishevci dhe Mutivoda.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

5.

Më 23.11.2018 në TS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:

* Dalja 10kV Livadicë (Kodi: 14000011) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshtrat: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 23.11.2018 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

* TS 10/0.4 kV Llukari (Kodi: 13000004022) prej orës 08:00 deri në ora 11:00 dhe pre orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Shefqet Krasniqi dhe një pjesë e rrugës për në Llukar.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorëve.

Prizreni

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 23.11.2018 në TS 35/10kV Dragash do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Resetelica (Kodi: 30036002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshtrat: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelicë, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 23.11.2018 në TS 35/10kV Ferizaj lll do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Jezerci (Kodi: 40042003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 23.11.2018 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Drenicës (Kodi: 41048001) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez (Leletiqit), Mirena, Fushtica e Epërme, Fushtica e Ulët, Resinoci, Bainca, Shala dhe Krojmiri.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje të përçuesit dhe punime në rrjet.

2.

Më 23.11.2018 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Shtime-Koperativa Xhiranave (Kodi: 41046003039) prej orës 08:00 deri në ora 11:00 dhe prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Tahir Sinani (një pjesë) dhe rr. 14 Dhjetori.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorëve.

3.

Më 22.11.2018 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

* TS 10/0.4 kV TS 8 (Kodi: 41000006160) prej orës 09:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr. Nëna Terezë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kthinës.

4.

Më 23.11.2018 në TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Drejtimi i Betonit (Kodi: 40041002) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Prizreni, Saraishta, Lloshkobara, Llojza, Kosina, Slivova, Dremjaku dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllës.

Gjakova

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 23.11.2018 në TS 110/10kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Bistazhini (Kodi: 81000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raçë (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë),

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtja preventive.

2.

Më 23.11.2018 në TS 35/10kV Malisheva (Kodi: 82082) do të ketë ndërprerje totale: prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Malisheva, rr.603 Adem Jashari (një pjesë), rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), rr.606 Pavarësia (1 konsumator), rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumator); fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc,

Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë, Vërmicë e Malishevës, rr.603 Adem Jashari (1 konsumator), rr.Imer Krasniqi (7 konsumatorë), rr.605 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.606 Pavarësia (1 konsumator), fshatrat: Bubël, Burim, Carallukë (3 konsumatorë), Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë), Turjakë, Spitali i qytetit, rr.608 Hamdi Berisha, rr.535 Prof.Hamdi Berisha, rr.554 Uiliam Uoker, rr.601 Sheshi i Dëshmorëve, rr.602 Gjergj Kastrioti – Skendërbeu, rr.603 Adem Jashari, rr.604 Imer Krasniqi, rr.605 Rilindja Kombëtare, rr.606 Pavarësia, rr.608 Hamdi Berisha, rr.610 Hizri Mazreku, rr.611 Jahir Mazreku. rr.612 Viliam Voker, fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardani, Gërmiz, Lubizhdë (1 konsumator), Senik (1 konsumator), rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik, Temeqinë, rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasar, Maral, Maxharrë, Pagarushë, Shkozë, rr.602 Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, fshatrat: Banjë, Bellanicë, Gajrak, fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçicë, Polluzhë dhe Stapanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndërprerësve dhe ndarësve në nënstacion.

Gjilani

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 23.11.2018 në TS 110/35/10kV Vitia do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Tërpeza (Kodi: 61065012) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Zhiti, Tërpezë, Çifllak, Devajë, Kravaricë, Ballancë dhe TS Privat 1.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Mitrovica

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 23.11.2018 në TS 110/10kV Skenderaj do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Qirezi (Kodi: 74000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Krushefc, Polac, Dashefcë Baks, Qirez, Prellofc, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofc, Likoshan, Gradicë dhe Godanc.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 23.11.2018 në TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Terrnavci (Kodi: 74000012) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinë e Mesme, Klinë e Epërme, Klinë e Ulët, Tërnavc dhe Kuçicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e transformatorëve të rinj.

Peja

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 23.11.2018 në TS 110/10kV Peja 2 do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Loxha (Kodi: 51000008) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Loxha Qerhane, Loxha3, Loxha2, Graboci, Loxha1, Loxha e Reja, Elezajt Raushiq, Raushiq Ademajt, Strellci i Ulët, Raushiq xhamija, Raushiqi Ri, Raushiqi, Molika, Gazmend Shabanaj, Zagerma, Lubeniqi, Lufajt, Sali Likaj, Raushiq Mahalla, Likajt dhe Raushiq Kulla.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtja Preventive.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 22.11.2018 në TS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Agrokosova (Kodi: 50000007) prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e bukës, rruga e Hekurudhës, Agrokosova, Elkosi Te Çekët, Motohia Remont, Deminerët, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranës, Elkosi te ETC, Buquku, Gacaferi dhe Tyrbeja.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 23.11.2018 në TS 110/10kV Peja 2 do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Dardanija ll (Kodi: 51000004) prej orës 14:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Benzineset Raushiq, Tregu Raushiq, Jasiqi 2, Jasiqi 1, Banja, Mulliri Jusaj, Molika kontrolli teknik, Jakup Beqaj, Asfallti, Ideal Vokshi, Te Billepoja, Dardanija 2, Dardanija1, Dardanija7 dhe Dardanija 4.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

1.

Më 23.11.2018 në TS 110/10kV Peja 2 do të ndërprehet:

* Dalja 10 kV Zahaqi (Kodi: 51000010) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshtrat: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjesë e Llabjanit, Deponia, Ramuni një pjesë, Gllaviqicë, Kërstovc, Leshan, Klinqin, Sverkë e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.