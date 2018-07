Këto janë vendet që mbesin në terr nesër

KEDS njofton se në disa vende të Kosovës nuk do të ketë rrymë.

Ja cilat janë ato:

Më 18.07.2018 në TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Prugovc (Kodi: 15019008) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Raskova, Bakshia, Mulliri Prugovc, Berishët, Arena restor, Plashnik Prugovc dhe Vehbi Pllana privat.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive e daljes 10 kV.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 17,18.07.2018 në NS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· NS 10/04kV Gjon Serreqi (Kodi: 13000010055) prej orës 09:00-12:00 si dhe 13:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr. Gjon Serreqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorëve në rrjet të ri.

2.

Më 17,18.07.2018 në NS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· NS 10/04kV Herticët (Kodi: 13000010041) prej orës 09:00-12:00 si dhe 13:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lagjja Herticët.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorëve në rrjet të ri.

3.

Më 18.07.2018 në TS 220/35/10kV Podujeva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Livadica (Kodi: 14000011) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Doganë.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i transfortmatorit të ri.

4.

Më 18.07.2018 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· NS 10/04kV Nexhmi Llumnica (Kodi: 13000005080) prej orës 09:00-11:00 si dhe 13:00-16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr. Nexhmi Llumnica.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorëve në rrjet të ri.

5.

Më 18.07.2018 në NS 110/10kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· NS 10/0.4kV Kodra e Trimave 11 (Kodi: 13000005031) prej orës 09:00 deri 11:00 dhe 13:00 deri 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr. 28 Nëntori.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i rrjetit ekzistues.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.07.2018 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Carraleva (Kodi: 41046004) prej orës 8:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Qesta Reqakut, Reqaku, Belinci, Caraleva Topilla, Llanishtë, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica,Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim te izolatorëve dhe shtrëngimi i përçuesve.

2.

Më 18.07.2018 në TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

· Degëzimi 10/0.4 kV Stabilimenti shpërndar (Kodi: 40042002028, 40042002029, 40042002030, 40042002031, 40042002032, 40042002033, 40042002034, 40042002035,) prej orës 9:30 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gaçkë, Burrnik dhe Kashtanjevë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.07.2018 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Cermjani (Kodi: 80080012) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel dhe Zhdrellë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.07.2018 në NS 110/10kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Bistazhini (Kodi: 81000005) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë dhe Smaq (një pjesë),

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i shtyllës së drurit.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.07.2018 në TS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV J10 Bresalci 1 (Kodi: 63000010) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bresalci, Koretishta, Poneshi, Parallova, Vërbica e Zhegovcit, Kishna Polja, Sllakovci dhe Zhegovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

2.

Më 18.07.2018 në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV F. Jeta (Kodi: 61065013) prej orës 10:00 deri në ora 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: F. Jeta.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 18.07.2018 në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Pozhorani (Kodi: 61065014) prej orës 11:30 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: 121Pompa (Zejna); TS.122 Pirraj; TS.123 Ramajt; TS.124 Zukajt; TS 125 Kulla; TS.126 Alidemët; TS.127 Alidemët; TS.147 P(Shtëpia Private); TS.148 Gurthysi(Qerimi); TS.149 Pompa; TS.150 Pozhoran; TS.151 Novosellë; TS.152; TS i fundit; TS.153 Ramjan(Imria); 154 Ramjan P.(Zahir); TS.155 Ramjan (Xhamija); TS.156 Ramjan (Shkolla) TS.157 Mulliri TS.158TS. i Ri Zukajt Pozhoran; TS.160 TS. Pirrajt Pozhoran; TS.159TS. Pozhoran Dalja e Reja TS.162 dhe TSSH Fusha e Sportit.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.07.2018 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Martiraj (Kodi: 73000009) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Bahri Kuqi, Bajram Imeri, Gojbule, Studime, Sfaraqak, Skrome, Bozhlan, Gumnishte dhe Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje Preventive.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.07.2018 në TS 110/10(20)kV Istogu do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Istogu II (Kodi: 54000007) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti, Dushkaja Bujupët, Dushkaja e Re, Dragulovci, Dubravë Ferma, Standardi, Shkolla fillore, Loshët, Banesat, Kuvendi komunal, Banesat 2, Motel Trofta, spitali dhe Lugu.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave të dobëta, pastrim traseje.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.07.2018 në NS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 09:00 deri ne ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i kokave kabllovike dhe shtrirje e përçuesit.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.07.2018 në TS 35/10 kV Sharri (Dragash)do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Restelica (Kodi: 30036002) prej orës 10:30 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelica, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i largpçrçuesit.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.07.2018 në NS 35/10kV Piranë do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hasi II (Kodi: 30034003) prej orës 14:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i shtyllës së drurit.