Këto janë vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS-i ka paralajmëruar se me të enjtën do të ketë ndërprerje të rrymës në disa rajone të Kosovës për shkak të punimeve për sigurinë e sistemit.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 15.11.2018 në NS 220/35/10 kV Podujeva do te ndërprehet:

· Dalja 10 kV Letanci (Kodi:14000012) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obranq, Peran, Obranq 1, 2, 3, Bradash, Bajqin, Katunishte, Lepaj, Dobratin 1, Ferma e Pulave Peran .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

2. Më 15.11.2018 në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Llapushniku (Kodi: 16023003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llapushniku, Orllati, Negroci, Vuqaku, Xhurgjica, Shkolla LLapushnikut dhe Kleqka e re.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

3. Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Magziti do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Plemetin (Kodi: 15019003) prej orës 10:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

4. Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Drenasi 2 (Kodi: 16021002) prej orës 11:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Drenas (një pjesë), Lagjja e Feroniklit, Çikatovë e Vjetër (TS Morinët).

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndërprersit të fuqisë.

5. Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Qendra Shkollore (Kodi: 16021009) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla e mesme, Korotica, Sankovci, Fushtica Florim Kurrumeli Gllanaselle.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndërprersit të fuqisë.

6. Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Gllobari (Kodi: 16021008) prej orës 14:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci,Tërsteniku, Çikatovë, Gllanasellë dhe Dobrosheci.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndërprersit të fuqisë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1. Më 15.11.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

· NS 10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) prej orës 08:00 – 11:00 dhe prej orës 13:00 -16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr. Ismet Krasniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje të konsumatorëve.

2. Më 15.11.2018 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Breznica (Kodi: 15019009) prej orës 10:00 deri ne ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i ndarësit linjor dhe demontimi i rrjetit.

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 15.11.2018 në NS 35/10 kV Kaçaniku do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Pylltaria (Kodi: 40043004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kërbliq dhe Leskovicë, Drenusha, Rakoci, Sanatoria, Llanishta, Gjurgjedelli, Runjeva, Hekurudha, Kisi dhe Lagjja e re.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

2. Më 15.11.2018 në NS 35/10 kV Shtime do të ketë ndërprerje totale: (Kodi: 41046) prej orës 08:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtimja,Lagjja e Pajtimit dhe Godanci I Ulët, Rr. Ahmet Shtimja,Petrova, Reqaku (nje pjesë) dhe Mullopolci, Davidovci, Rashinca Muzeqina, Vojnovci, Gjergjaj, Pjesë e Shtimes,Qesta Reqakut,Reqaku, Belinci,Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica,Duga dhe Karaçica, Fabrika Maksiti Putz, Fiitorja.

Arsyeja e ndërprerjes: Riparimi i kulmit të trafostacionit.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1. Me 15.11.2018 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Drenicës (Kodi: 41048001) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Rrezez (Leletiqit),Mirenë,Fushticë e Epërme,Fushticë e Ulët,Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmire.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përquesit dhe montimi i kokave kabllovike.

Prizreni

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 15.11.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Podrumi (Kodi: 30000014) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III, Zym .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

2. Më 14.11.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Abi (Kodi: 30000011) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Abi qarshija ,Abi Store.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorëve rrymor.

Gjakova

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 15.11.2018 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Beci (Kodi: 80080010) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, Rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot, Trakaniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

2. Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gjakova 1 (Kodi:81083015) prej orës 10:00 deri në ora 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Aleksandër Moisiu, Rr.Anton Qeta, Rr.Azem Hajdari, Rr.Bashkim Idrizi, Rr.Besim Bistrazhini (një pjesë), Rr.Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Rr.Elena Gjika, Rr.Faik Konica, Rr.Gjergj Fishta, Rr.Hasan Prishtina, Rr.Hysni Dobruna (një pjesë), Rr.Korab Binxhiu, Rr.Migjeni, Rr.Nimon Ferizi, Rr.Orize, Rr.Rruga Londra, Rr.Rruga Vashingtoni, Rr.Skendërbeu, Rr.Yjet e Erenikut, Rr. Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve trioidal.

3. Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Spitali (Kodi:81083028) prej orës 13:00 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Spitali Rexhional i Gjakovës dhe 4 konsumatorë komercial – biznese

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve trioidal

4. Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Gjakova II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Raqe Moglica (Kodi: 81083017) prej orës 11:30 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Brekoc, Rr.Domenik Përgegaj, Rr.Drenica, Rr.Minatori, Rr.Shote Galica, fshatrat: Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë, Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve trioidal

5. Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Gjakova II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gjakova lll (Kodi: 81083016) prej orës 10:00 deri në ora 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Besim Bistrazhini, Rr.Dërgut Vokshi, Rr.Dëshmorët e Lirisë, Rr.Elena Gjika, Rr.Gjon Bisaku, Rr.Gjon Nikoll Kazazi, Rr.Haki Taha, Rr.Hysni Dobruna (një pjesë), Rr.Ismail Qemali (një pjesë), Rr.Konferenca e Bunjajt, Rr.Konstandin Kristoforidhi, Rr.Lidhja e Prizrenit, Rr.Martin Camaj, Rr.Migjeni (një pjesë), Rr.Mithat Frashëri, Rr.Shaban Polluzha, Rr.Yjet e Erenikut (një pjesë), Rr,Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve trioidal

6. Më 15.11.2018 në TS 35/10 kV Gjakova II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Thertorja (Kodi: 81083029) prej orës 11:30 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Thërtorja

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorëve trioidal

Gjilani

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 15.11.2018 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Stublla (Kodi: 61067001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet: Stublla, Vërbovci, Gërnçari, Podgorci, gurthysi-MISINI, gurthysi-BENTAKOSI I RI, gurthysi-MOGILLTE, fabrika -UJSJELLSIT dhe Godeni.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje Preventive.

Mitrovica

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 15.11.2018 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Qirezi (Kodi: 74000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet: Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë, Godanc .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje Preventive.

Peja

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 15.11.2018 në NS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Radavci (Kodi: 50000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogana dhe Jabllanica e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

2. Më 15.11.2018 në NS 35/10kV Gurrakoci do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Dobrusha (Kodi: 50052001) prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshatrat Prekall, Dobrush, Kashic,Dobrusha epërme, Staradran, Elshan, Berisha, Mavraj, Llugat e poshtme, dhe e epërme, Ruhot.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllës dhe vendosja e konzollës.