Këto janë vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS ka publikuar orarin e ri të reduktimeve me energji elektrike për shtatë rajonet e Kosovës.

Sipas këtij orari ndërprerjet e energjisë elektrike do të ndodhin me 26 dhe me 27 tetor.

Më poshtë gjeni orarin e plotë të reduktimeve:

Prishtina

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 26.10.2018 në TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Keqekolla Hjakobilla (Kodi: 14016004) prej orës 10:30 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

2.

Më 26.10.2018 në NS 35/10kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Komoran (Kodi: 16023007) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:

Komorani, Komoran lagjja e Koperativës, Komoran Zogaj, Komoran Ibriqet, Zabel i Lartë, Ujësjellësi Prishtina Komoran, Vukovci (një pjesë) dhe Llapushniku (një pjesë).

3.Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

Më 26.10.2018 në NS 35/10 kV Kolqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Koliqi (Kodi: 14016002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

4.

Më 27.10.2018 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të ketë ndërprerje totale: (Kodi: 110) prej orës 08:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:

Rr.Ilaz Agushi, Blloku i parë i banesave, Gjimnazi, Shkolla teknike,Shkolla Teknike, Kasollat, Rr.Haxhi Zeka, Rr.Qameria, Rr.Nazim Gafurri, Rr.Antigona Fazliu, Enti Statistikor,

lagj.Taslixhe, Dodona, Parku, Banesat Latif Kryeziu, rr.Bajram Curri, rr.1 Tetori, rr.Shaip Kamberi, rr.Robert Gajdiku, Rr. 4 Llullat, Afer Ilirise, Rr. Gustav Majer, Hotel Ilira , Diletacioni, Rr. Sylejman Vokshi, 4 Llullat, Tuak Bashçja, Vreshtat, Kasollat, Kolovica e Re, Kolovica e Vjetër, Xh.Ibishi , Tophanja, pjesa afër Tjegullores dhe rr.Vushtrrisë, Rr.Laberia, Rr.Ilirida, Bota Sot, gjimnazi “Gjin Gazulli”, Sofalia, Villa Germia, Pishina Germia, AUK, Taslixhe, Blloku Banesave, Muzeu, rr.A.Rrustemi, NEW CO Iliria Hotel”, Varret e Jahudive, Rezervoarët, Matiqani dhe Zllatari,

6.Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i transformatorve Toroidal.

Më 26.10.2018 në NS 35/10 kV Drenas do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gllobari (Kodi: 16021008) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci,Tërsteniku,Çikatovë,Gllanasellë dhe Dobrosheci.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 26.10.2018 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat 1 (Kodi: 14000009) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe orës 14:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sekiraqa, Poteret, Qershijat, Kamerollet, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Kunushefc 1 dhe 2. Burice, Gllamnik, Llapashtine e Ulët .

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave.

2.

Më 26.10.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) prej orës09:00-12:00 dhe orës 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr. Ismet Krasniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i punimeve në projekt.

3.

Më 26.10.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

TS.10/04 kV Kodra e Trimave 4 (Kodi: 13000012057) prej orës 08:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS. Kodra e Trimave 4.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i punimeve në projekt.

Mitrovica

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 26.10.2018 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi: 73000011) prej orës 10:30 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim trasesë.

2.

Më 26.10.2018 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qytet e Fshatra (Kodi: 73000003) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqakë, Kosova Petrol, Sllatinë, Debërllukë 1, Debërllukë 2, Bajskë 1, Srekonica, Pasoma, Tërllabuq dhe Pompat Sllatinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive

3.

Më 26.10.2018 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Likovci (Kodi: 74000001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzha, Shtuticë, Likofci i Ri, Rezallë,Tushil, Rezallë e Re, Likofci, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive

4.

Më 26.10.2018 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Llausha (Kodi: 74000011) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Llausha, Rreci, Gecet, Vojvoda, Manastiri .L.III. e Qytetit

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 26.10.2018 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Caraleva (Kodi: 41046004) prej orës 08:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Shtimes,Qesta Reqakut,Reqaku, Belinci,Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i izolatorëve ,konzollave, dhe siguresave.

2.

Më 26.10.2018 në TS 35/10 kV Shtërrpca do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Molika (Kodi: 40044007) prej orës 09:30 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Repititori, TS Shkolla Skijimit, TS Kulla, TS Hotel Molika.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion dhe pastrim i trasesë.

3.

Më 26.10.2018 në TS 35/10 KV Ferizaj ll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drejtimi i Sillosit (Kodi: 40041001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ferizaji një pjesë,Talinovci I Muhaxherëve,Sazlia,Papaz,Pojata,Rahovica,Softaj,Fusha e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

4.

Më 26.10.2018 në NS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Kraishta (Kodi: 41000002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rufci i Ri, Rufci i Vjetër, Hallaqi i Vogël, Hallaqi i Madh, Ribar i Vogël, Ribair i Madh, Zllakuqani, Kraishta, Bujani, Bregu I Zi, Godanci i Epër, Varigoci dhe Kraishta.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

5.

Më 26.10.2018 në TS 35/10 KV Shtime do të ketë ndërprerje totale (Kodi: 41046) prej orës 08:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtimja, Lagjja e Pajtimit dhe Godanci I Ulët, Qesta Reqakut,Reqaku, Belinci,Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica,Duga dhe Karaçica, Fabrika Maksiti Putz, Davidovci,Rashinca Muzeqina, Vojnovci, Gjergjaj, Rr. Ahmet Shtimja,Petrova, Reqaku (nje pjesë) dhe Mullopolci, Koshare.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i kulmit të nënstacionit.

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 26.10.2018 në TS 110/35/10kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV QMI (Kodi: 41000011 ) prej orës 14:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atlantik grup, Univerziteti Fama, Solid, Buqaj SH.P.K, Potera, Baki Automobil, Viva Fresh, Hospital Kosova.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i rrjetit 0.4 kV dhe 10(20) kV sipas zgjedhjes teknike me nr 10152 të datës 27.09.2018.

Prizreni

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 26.10.2018 në TS 110/35/10 KV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Peqani (Kodi: 32000007) prej orës 10:30 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Peqan ,Sllapuzhan, Bllacë, Duhel,Nishor,Kosterrc,Breshanc,Semetisht,Gurthyesi Destani Peqan,N.T.P.Kroni Bllace.Pompat e benzinës Bes co.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive, revizion i LP 10 kV.

2.

Më 26.10.2018 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Velezha (Kodi: 31000030) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive, revizion i LP 10 kV.

3.

Më 26.10.2018 në NS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rahoveci (Kodi: 30000015) prej orës 10:30 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III, Landovica, Tulltorja I, Tulltorja II.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Gjakovë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 26.10.2018 në TS 110/35/10 KV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pataqani (Kodi: 82000001) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak, Zatriç.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion dhe pastrim trasesë, mirëmbajtje preventive.

2.

Më 26.10.2018 në NS 35/10 kV Gjakova l do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ponoshevci (Kodi: 80080006) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive, revizion i LP 10 kV.

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 26.10.2018 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bellanica (Kodi: 82082005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin :Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik, Temeqinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i tafoshtyllës.

1.

Më 26.10.2018 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Banja (Kodi: 82082008) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.602 Gjergj Kastrioti – Skenderbeu, fshatrat: Banjë, Bellanicë, Gajrak.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i tafoshtyllës.

Gjilani

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 26.10.2018 në TS 35/10kV Kllokoti do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Binqa (Kodi: 61067008) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Mogillë,Kabashë,Rafshina,Bozovik,Shoshar,Debelldejë,binqa.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë, revizion.

2.

Më 26.10.2018 në TS 35/10kV Gjilani l do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja 9-it (Kodi: 60060019) prej orës 24:00 deri në ora 03:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bojanina, te Simpo, New Co Çeliku, Plisat.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi i vajit të transformatorit.

3.

Më 26.10. 2018 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Tërpeza (Kodi: 61065012) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhiti, Tërpezë, Çifllak, Devajë, Kravaricë, Ballancë, T.S Privat 1 .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

4.

Më 26.10. 2018 në NS 110/10 kV Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Koretini (Kodi: 62000017) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koretinë Topanicë , Bllatë, Nitex, Crep, Kormian, Domorovc, Pompa, Hodonovc, Tasimi, Hodonocë, Seperacioni dhe Ujësjellsi Korinjan.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

5.

Më 26.10. 2018 në NS 110/10 kV Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ropotova (Kodi: 62000014) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Bozhec, Busavatë dhe Miganoc.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Peja

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 26.10.2018 në TS 35/10kV Peja ll do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Maja e Zezë (Kodi: 50051007) prej orës 08:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjimnazi, Kisha Ortodokse, Lidhja rezervë TS-7/2,Kfori Italian, KFOR Argjentina.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive, revizion i LP 10 kV.

2.

Më 26.10.2018 në TS 35/10kV Gurrakoci do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Zallqi (Kodi: 50052003) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gurakoc Musollet, Gurakoc, Prekalle, Trubohoc, Zabllaq, Zallqi, Shalonovice, Osojan, Tupeq, Bllagaq, Dreja .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive, revizion i LP 10 kV.

3.

Më 26.10.2018 në NS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Juniku (Kodi: 53000007) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lloqan, Dranoc, Sllup, Voksh, Polana, Poberxh, Prilep, Rastavic, Baballoq, LA Ramadani, Junik, Jasiq dhe Gjocaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive, revizion i LP 10 kV.

4.

Më 26.10.2018 në NS 110/10kV Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dubrav-Rakosh (Kodi: 54000006) prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dubravë, Kovragë, Serbobran, Llukac i thatë, Veriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakosh, Uqë, Suhogerll, Cerkolez .

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi dhe ndërrimi i relesë.

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 29.10.2018 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 10:00 deri në ora 13:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Isniq, Lebush, Strellc i Epër dhe Strellc i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ormanit 0.4 kV.