Këto janë vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS-i, të martën, ka bërë të ditur orarin me reduktime për qytetet e Kosovës në ditët e ardhshme.

Orari i plotë:

Prishtinë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 25.10.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërpritet:

TS. 10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) prej orës 09:00-12:00 si dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr. Ismet Krasniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i punimeve në projekt.

Më 24 dhe 25.10.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërpritet:

TS.10/04 kV Kodra e Trimave 3 (Kodi: 13000012037) prej orës 08:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS. Kodra e Trimave 3.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i punimeve në projekt.

Më 25.10.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërpritet:

TS.10/04 kV Kodra e Trimave 4 (Kodi: 13000012057) prej orës 08:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS. Kodra e Trimave 4.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i punimeve në projekt.

Më 27.10.2018 në NS 35/10kV Prishtina 2 do të ndërpritet:

Dalja 10kV Ipko (Kodi: 10010012) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: IPKO

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga IPKO.

Më 26.10.2018 në NS 35/10kV Mazgiti do të ndërpritet:

Dalja 10kV Breznica (Kodi: 15019009) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e ndërprerjes: Vënia në punë e trafove të reja dhe demontimi i trafove të vjetra.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 25.10.2018 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Livadicë (Kodi: 14000011) prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive dhe revizion i L.P

2.

Më 25.10.2018 në TS 35/10kV Koliqi do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Keqekolla Hjakobilla (Kodi: 14016004) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i L.P.

3.

Më 25.10.2018 në NS 35/10kV Badovc do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Badovc-Artane (Kodi: 600240) prej orës 10:30 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike nuk do të mbetet asnjë konsumator.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

4.

Më 25.10.2018 në TS 35/10kV Mazgiti do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Plemetin (Kodi: 15019003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Prizren

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 26.10.2018 në NS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Velezha (Kodi:31000030) prej orës 12:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj, Fabrika e lëngjeve Novak.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e TMRR sipas PEE

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 25.10.2018 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërpritet.

Dalja 10 kV Podrumi (Kodi: 30000014) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III, Zym .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

2.

Më 25.10.2018 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërpritet:

Dalja 10kV Hasi 2 (Kodi:30034003) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim trase dhe revizion i L.P.

4.

Më 25.10.2018 në TS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Restelica (Kodi: 30036002) prej orës 10:30 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshtrat: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelicë, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i L.P .

Peja

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 25.10.2018 në TS 35/10kV Peja II do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Rugova (Kodi: 50051006) prej orës 08:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova, Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2 dhe Bregu Kuqisht.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

2.

Më 25.10.2018 në NS 110/10kV Klina do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Jashanica (Kodi: 52000003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pograxhë, Qupevë, Jellovc, Resnik dhe Jashanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: : Mirëmbajtje preventive

3.

Më 26.10.2018 në NS 110/10 KV Istog do të ndërpritet:

Dalja 10kV Istogu 1 (Kodi: 54000008) prej orës 11:00 deri ne ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Istogu i Poshtem, Muzhevina Arifajt, Muzhevina Blakajt, Muzhevian Gateri, Muzhevina 1, Ukaj, Dragolevci I Ulët, Luga Kulla, Dragolevc Gateri, Shpatoll, Muzhevinë Balaj Kabashët Tomoc, Sylaj Balaj LLuga, Istogu ETC, Muzhevina Jahaj Dragolevc e Reja.

Vërejtje: Ndërpritet edhe HC Burimi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shkyçje për siguri të sistemit.

4.

Më 26.10.2018 në TS 110/10kV Istog do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Onix-i (Kodi:54000003) prej orës 12:30 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Durrave Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushe Xhamija, Dobrusha e Mesme, Te Drejtorija, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banje, Lagja e Re Banje, Banje Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagja, Delibeg , nga kjo dalje furnizohet Centrali Solar Onix.

Vërejtje: Ndërpritet edhe Centrali Solar Onix.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndërpresit.

5.

Më 25.10.2018 në NS 110/10 kV Istog do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Vrella (Kodi: 54000002) prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Cerrcë, Lubozhdë, Vrellë dhe Stupe.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndërpresit

6.

Më 25.10.2018 në TS 110/10kV Deçani do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Isniq, Lebush, Strellc i Epër dhe Strellc i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Lidhja e sustës së kurdisjes së ndërprerësit të fuqisë.

Mitrovice

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 24.10.2018 në NS 110/10kV Skenderaj do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Terrnafci (Kodi: 74000012) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat:

Klinë e Mesme, Klinë e Epërme, Kline e Ulët, Tërnavc dhe Kuçicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllës SHB 12/1600 me të gjitha elementet përcjellëse.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 25.10.2018 në TS 35/10 kV Mitrovica 2 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Shipoli (Kodi: 71075001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Shipol.Fshati Vaganic , Fshati Vernic , Fshati Pirq

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive

2.

Më 25.10.2018 në TS 35/10 kV Mitrovica 2 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Koshtova (Kodi: 71075005) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koshtovë, Vinarcë i Ulët, Vinarcë i Epërm, Gushafcë, Koprivë, Broboniq dhe Gradevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive,

3.

Më 25.10.2018 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Ekstra (Kodi: 73000006) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Bahri Kuqi, Shote Galica, Azem Bejta, Lutfi Musiqi, Shala, Drenica, Adnan Shyti, Hoxhë Kadri Prishtina, 2 Maji, Osman dhe Shaban Bunjaku dhe fshati Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive

4.

Më 25.10.2018 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Likovci (Kodi: 74000001) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzha, Shtuticë, Likofci i Ri, Rezallë,Tushil, Rezallë e Re, Likofci, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive dhe pastrim i trasesë.

Gjilan

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 25 dhe 26.10.2018 në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Kllokoti (Kodi: 61065004) prej orës 11:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kllokot, Radivojcë, Budrikë, Remnik dhe Xhylekar.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit.

2.

Më 25 dhe 26.10.2018 në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Stacionari (Kodi: 61065003) prej orës 11:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banja e Kllokotit, Banja Nën Naile, Mulliri Tina dhe Fabrika e ujit.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit.

3.

Më 24.10.2018 në NS 110/10 kV Kamenica do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Muqiverrci (62000011)prej orës 09:00 deri në ora 11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme .

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të punimeve në LP e Ri 10(20) kV në Projektin Muqiverc LOT 9 Gjilan

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 25.10.2018 në TS 35/10 kV Gjilani lll do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Dheu I Bardhë (Kodi: 60062013) prej orës 00:00 deri në ora 03:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dheu i Bardhë, rr Reshat Ymeri, Evlia Çelebia, Avdulla Presheva, Isa Kastrati, Ahmet Gashi, Vëllezërit Frashëri, Fatmir Ibishi dhe Agim Rashiti.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi i vajit të transformatorit.

2.

Më 25.10.2018 në TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Hogoshti (Kodi: 62000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hogoshti, Shipashnica, Poliqka dhe Xhyrishevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

3.

Më 25.10.2018 në NS 110/10 kV Kamenica do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Muqiverrci (62000011)prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive

4.

Më 25.10.2018 në NS 110/10kV Gjilani 5 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Bresalci (Kodi: 63000010)prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bresalci, Koretishta, Poneshi, Parallova, Vërbica e Zhegovcit, Kishna Polja, Sllakovci dhe Zhegovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive

Gjakove

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 25.10.2018 në NS 35/10kV Malisheva do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Kijeva (Kodi: 82082007) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë dhe Stapanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Enrgjenizimi I Trafos per projektin “Zgjerimi dhe Perforcimi I Rrjetit 2018“, LOT 7 Gjakova.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 25.10.2018 në TS 35/10 kV Xërxa do të ndërpritet.

Dalja 10 kV Denji (Kodi: 82081007) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë dhe Ratkoc (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP dhe pastrim traseje.

2.

Më 25.10.2018 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Ura Terezive (Kodi: 81000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

3.

Më 25.10.2018 në NS 35/10 kV Gjakova 3 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Nr 7 (Kodi: 81084021) prej orës 11:00-11:30 dhe nga ora 14:30-14:35

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Rr.Dah Polloshka, Rr.Fehmi Agani, Rr.F.Sereqi, Rr.Gjon Sereqi, Rr.Ibrahim Fehmiu, Rr.Mark Malota, Rr.Rruga Tivarit, Rr.Nënë Tereza, Rr.Rruga UÇK-së, Rr.Sadik Pozhegu, Rr.Sadik Stavileci (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Kalimi me furnizim ne TS 110/10 kV Gjakova 2, shkaku i testimeve në TS 35/10 kV Gjakova 3

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 26.10.2018 në TS 110/35/10kV Lipjan do të ndërpritet:

Dalja 10 kV QMI (Kodi: 41000011) prej orës 14:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atlantik grup, Univerziteti Fama, Solid, Buqaj SH.P.K, Potera, Baki Automobil, Viva Fresh, Hospital Kosova.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i rrjetit 0.4 kV dhe 10(20) kV sipas zgjedhjes teknike me nr 10152 të datës 27.09.2018.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 25.10.2018 në TS 110/35/10kV Lipjan do të ndërpritet:

Dalja 10kV Bablaku (Kodi:41000001) prej orës 08:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Terrni, Bablaku , Rubovci, Kojska, Ata Projekt, Dafina Shumolli, Bali Comerce, ETC, Gerlica, Rasim Halili, TS Metal Kosova, Universium Babushi i Ri, Surqina, Cërrnilla, Mirashi i Ri dhe Mirashi.

Arsyeja e ndërprerjes: Nderrim i izolatorëve,siguresave,shkarkuesve dhe shtrëngim i perquesve.

2.

Më 25.10.2018 në NS 35/10 KV Magure do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Fshatrat- Magure (Kodi: 41048002) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Magure, Medvevc, Dobraje, Rreze, Blinaje, Qylage, Poturovc, Torine, Poturovc dhe Gllanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion dhe pastrim i trasesë.

3.

Më 25.10.2018 në NS 35/10 kV Shterrpca do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Brod Gotovushe (Kodi: 40044005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushiqë, Palojë, Gotovushë, Drekoc, Viqë, Firaj dhe Brod.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

4.

Më 25.10.2018 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Sllovia (Kodi: 41000003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dobratin, Gushtericë e Poshtme, Livagjë,Sllovi, Smallush, Çollapek, Gllavicë dhe Marevc.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

5

Më 25.10.2018 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Suhadolli (Kodi: 41000020) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagja e Re-fsh Suhadoll-Skullan,Leinë, Radevë, Skullan dhe Llugë

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi I shtylles betonit TM ,vendosja e konzolles metalike dhe pastrami I trases afër shtylles preja e shelnes që po pengon në bartjen e përquesve 10kV në shtyll të re.