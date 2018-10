Këto janë vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS ka njoftuar për vendet që nesër e pasnesër do të përballen me ndërprerje të energjisë elektrike.

Po ashtu, kompania e distribuimit të rrymës ka treguar edhe arsyet dhe kohëzgjatjen e ndërprerjes së energjisë elektrike.

Ky është orari sipas rajoneve të vendit.

Prishtinë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 24.10.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

10/04 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) prej orës 09:00-12:00 si dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr. Ismet Krasniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i punimeve në projekt.

2.

Më 24.10.2018 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat 1 (Kodi: 14000009) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sekiraqa, Poteret, Qershijat, Kamerollet, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Kunushefc 1 dhe 2. Burice, Gllamnik, Llapashtine e Ulët .

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit.

3.

Më 23.10.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

TS.10/04 kV Kodra e Trimave 3 (Kodi: 13000012037) prej orës 08:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS. Kodra e Trimave 3.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i punimeve në projekt.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 24.10.2018 në TS 35/10kV Fushë Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vragoli (Kodi: 15018007) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vragoli, Miradi e Ulët (një pjesë), Batusa, Henci, Lagja 29 dhe Pompen FAM GAS .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion në LP.

2.

Më 24.10.2018 në TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mramor-Slivovë (Kodi: 10014001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit dhe Mareci .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

3.

Më 24.10.2018 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Letanci (Kodi: 14000012) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obranqa, Peran, Obranqa 1, 2, 3, Bradashi, Bajqina, Katunishta, Lepaj, Dobratin 1, Ferma e Pulave Peran .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 24.10.2018 në TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Varoshi (Kodi: 40042005) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varoshi,Gërlica,Komogllava,Rakaj dhe bizniset private

Arsyeja e ndërprerjes: vendosjes se konzollës dhe ngritjes së shtyllës së betonit 10 [kV].

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 24.10.2018 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gadime (Kodi: 41000013) prej orës 09:30 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi I Muhaxherëve,Gadime e Ulët,Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Nga Stabilimenti shpërndarës degëzimi Gadime e Eperme revizion -pastrim traseje.

2.

Më 24.10.2018 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drejtimi i Fshatrave (Kodi: 40000002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati i Vjetër, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj dhe Zllatar .

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullim i shtyllave.

3.

Më 24.10.2018 në TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Jezerci (Kodi: 40042003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

4.

Më 24.10.2018 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Konju (Kodi: 41000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lipjan (një pjesë), Konjuh, një pjesë e Banullës, Bizneset përgjatë Magjistrales Prishtinë – Ferizaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullim i prishjes.

Gjakovë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 24.10.2018 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Cermjani (Kodi: 80080012) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel dhe Zhdrellë.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullim i prishjes-Mirëmbajtje preventive.

Gjilan

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 24.10.2018 në TS 35/10 kV Gjilani III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Velekinca (Kodi: 60062006) prej orës 00:00 deri në ora 03:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjilan (Zabeli i S.Agës, Mulliri i Arapit, Qenar Qeshme, Q.Qeshme – te farmat ) dhe Velekinca.

Arsyeja e ndërprerjes: kontrollimi i Vajit TR.

2.

Më 24.10.2018 në TS 35/10kV Artanë do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Slivovë (Kodi: 60024003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bostoni, Turiqevc, Vllasali, Izvor, Koznicë, Svarqak, Prekoc, Manishincë, Zebincë, Vuqak, Llabjan, Llajshevc, Dragovc, Kukavicë dhe Gulmivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullim i prishjes dhe mirëmbajtje preventive.

Mitrovicë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 24.10.2018 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Stac. Hekurudhor (Kodi: 73000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtitarica, Dalaku, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balinc, Oshlan, Duboc, Galice, Beçiq dhe Brusnik.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim Trase dhe mirëbajtje preventive.

2.

Më 24.10.2018 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ibër-Lepenci (Kodi: 71075012) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hakif Bislimi, Kemajl Loshi, Shaip Kalludra, Ali Fejzullahu, Shaban Idrizi, Elmaz Peci, Hoxhë Hasan Tasini, Gani Hajra dhe fshatrat: Zhabar i Ulët dhe i Epërm, Shipol dhe Lushtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullim i prishjes.

Pejë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 24.10.2018 në TS 35/10kV Isniqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Demhalilët (Kodi: 53057003) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Demehalilët I, Demehalilët II, Ntp Stina Sadik Gjikokaj .

Arsyeja e ndërprerjes: ngritja e shtyllës së betonit 12/1600 dhe bartja e përçuesve.

2.

Më 25.10.2018 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 10:00 – 13:00 si dhe 15:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Isniq, Lebush, Strellc i Epër dhe Strellc i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i TSSH te ri dhe shtrirja e përçuesve.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 24.10.2018 në TS 35/10kV Peja II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV A. Qesma (Kodi: 50051002) prej orës 08:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: 2 Korriku, Jarina nga dalja Shtëpia e Kulturës, Jarina-Dukagjin, Asllaqeshma 1 dhe 2.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullim i prishjes.

2.

Më 24.10.2018 në TS 35/10kV Gurrakoci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dobrusha (Kodi: 50052001) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prekalli, Dobrusha, Kashicë, Dobrusha Epërme, Staradran, Elshan, Berisha, Mavraj, Llugat e poshtme, dhe e Epërme, Ruhot.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullim i prishjes.

3.

Më 24.10.2018 në TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Barani (Kodi: 53000002) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e ulet, Vranoci i madh, Vranoci i vogel, Barani i ulet, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjit dhe Buqani.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Prizren

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 24.10.2018 në TS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dogana Vermicë (Kodi: 30035007) prej orës 10:30 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dogana, Gurethyesi Tahiri, Restaurant Gurra, Rest. Mifa Bell, Vermica 3, Rest. Vermica, Rest.Universi, Shkoza 1 dhe Shkoza 2.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i prishjes.

2.

Më 24.10.2018 në TS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dobrusht-Gorozhup (Kodi: 30035008) prej orës 10:30 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gorozhubi, Mile, Plane dhe një pjesë te Zhurit.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i prishjes.