Këto janë temperaturat për nesër

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se nesër do të mbaj mot stabil.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-11 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 21-23gradë Celsius, përcjell lajmi.net.

“Do të vazhdoj situata meteorologjike të mbetet stabile. Kjo si pasojë e masave të ajrit me presion të lartë atmosferik të cilat ishin stacionuar mbi vendin tonë ditë më parë. Në fushat termike nuk do të kemi ndryshime të theksuara, kështu që vlerat e tyre si në temperaturat minimale, po ashtu edhe në maksimalet e ditës do të mbesin pothuaj konstante me ditët e kaluara”, thuhet në njoftim.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-11 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 21-23gradë Celsius.

Siç thuhet në njoftim, shtypja atmosferike do të vazhdoj ti mbajë vlerat e larta. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare, kryesisht nga jugperëndimi. /Lajmi.net/