Këto janë shtetet europiane ku mund të studioni falas

A keni qenë ndonjëherë i shqetësuar për tarifat e shkollimit të kolegjit që janë gjithmonë në rritje?

Epo është ende e mundur që të merrni diplomën tuaj pa pasur nevojë të shpenzoni të gjitha burimet tuaja në të. Megjithatë, kjo është në dispozicion vetëm në disa vende evropiane.

1.Estonia

Vendi shtrihet në Evropën Veriore dhe kufizohet me Gjirin e Finlandës, Rusinë dhe Letoninë.

Studimet në Republikën e Estonisë mund të tërheqin pagesa për shkollim ose mund ta merrni plotësisht falas me programet e tyre falas dhe me anë të heqjes së tarifës. Studentët nga Evropa dhe nga jashtë janë të mirëseardhur për programet e lira universitare në Estoni.

2.Danimarka

Danimarka është një vend i vendosur në veri të Evropës së bashku me ishujt e Grenlandës dhe Ishujt Faroe.

Programi i Arsimit të Lartë në Danimarkë ofron diploma falas kolegji për banorët e BE / EEA dhe Zvicrës. Për studentët e tjerë nga e gjithë bota, duhet të rregulloni tarifën e shkollimit. Sidoqoftë, nëse do të shkosh për një program shkëmbimi në Danimarkë, do ta marrësh shkollën pa kosto.

3.Finlanda

Finlanda është një vend tjetër i vendosur në pjesën veriore të Evropës që ofron arsim falas.

Për të gjithë studentët e BE / SEE që bashkohen në një kolegj në Finlandë, ju nuk do të paguani në universitetin publik për të ndjekur shkollën tuaj. Të gjithë studentët e tjerë nga e gjithë bota do të paguajnë vetëm për tarifën e shkollimit; në nivelin Master dhe Bachelor. Nëse po ndërmerrni ndonjë doktoraturë në një universitet publik në Finlandë, nuk do t’ju kërkohet të paguani. Tarifa e kolegjit gjithashtu hiqet për të gjithë studentët që janë në kurset e tyre të diplomave.

4.Norvegji

Në Norvegji, arsimi në të gjitha universitetet shtetërore është pa pagesë. Nuk ka kufizime, në çfarëdo niveli që po studioni.

Të gjithë studentët nga e gjithë bota marrin arsimin falas në universitetet shtetërore norvegjeze. Sidoqoftë, pritet që studentët të paguajnë një tarifë semestrale ndërmjet NOK 300-600 (35-72USD) çdo semestër. Pagesa shërben për disa gjëra dhe u ofron studentëve akses dhe shumë përfitime. Ju nuk mund të uleni për provimet përfundimtare nëse nuk paguani tarifën semestrale.

5.Republika Ceke

Shumica e universiteteve në Republikën Sllovake janë universitete shtetërore që ofrojnë programe falas të edukimit të kolegjit.

Pa marrë parasysh se nga vijnë, studimi në çdo universitet sllovak nuk duhet të jetë problem. Megjithatë, ka një kufizim për studentët ndërkombëtarë për kohëzgjatje. Nëse studioni për një kohëzgjatje më të gjatë se sa nje kurs normalisht merr, do të jetë i detyruar të paguani 1400 euro në vit.

6.Sllovenia

Universitetet në Slloveni pranojnë studentë nga të gjitha rajonet e botës. Për të marrë diplomën tuaj nga universitetet sllovene, mund të paguani ose jo, varësisht prej nga keni ardhur. Të gjithë shtetasit e Sllovenisë dhe qytetarët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian nuk paguajnë një çmim për diplomën. Të gjithë studentët e tjerë duhet të paguajnë pagesën në tërësi nëse nuk merrni një bursë. Studentët nga Serbia, Maqedonia, Kosova, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina nuk paguajnë nëse janë në vitin e parë apo të dytë në një institucion privat.

7.Turqia

Turqia është një vend tjetër që ofron shkallë kolegji falas dhe të ulët.

E gjitha varet nga programi që po ndërmerrni, nga universiteti dhe nga origjina e studentëve. Për studentët e parë, të gjitha universitetet shtetërore ofrojnë arsim falas nëse mund të provoni aftësitë tuaja. Do t’ju kërkohet të kaloni provimet e tyre universitare dhe të keni një rezultat të shkëlqyeshëm të GPA. Përveç kësaj, tarifa e kolegjit varion midis $ 500 dhe $ 2,000 në vit.