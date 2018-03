Këto janë shenjat që tregojnë se ju ka rënë sheqeri në gjak

Rreth 9% e grave vuajnë nga mungesa e hekurit dhe për më tepër nuk janë as në dijeni.

Hekuri është një mineral që merr pjesë në shumë funksione metabolike ndaj niveli i ulët i tij mund të shoqërohet me jo pak probleme shëndetësore. Më poshtë Living do të përmbledhë 10 shenjat paralajmëruese të mungesës së hekurit.

Lodhje kronike

Trupi e përdor hekurin për të krijuar homoglobinën, substancën e gjendur tek qelizat e kuqe të oksigjenit që transmetojnë oksigjenin. Është mungesa e hekurit ajo që na bën të ndihemi të lodhur, pasi qelizat nuk furnizohen me gjak.

Kjo gjendje është gjithashtu shkaku i mospërqëndrimit dhe mungesës së dëshirës për të bërë gjëra.

Marrje fryme

Nëse qelizat tuaja nuk furnizohen me oksigjen, ju do të keni vështirësi në frymëmarrje, ose do të gulçoni dhe pas aktivitetit më të lehtë fizik si ngjitja e shkallëve.

Lëkurë e zbehtë

Kjo është gjithashtu një shenjë e një numri të ulët të qelizave të kuqe të gjakut.

Dhimbje muskujsh dhe thonj të dobët: Mund të keni mungesë të mineralit të hekurit.

Urina në ngjyrë të kuqe apo rozë nuk shkaktohet vetëm nga ushqime të caktuara, por dhe si pasojë e uljes së nivelit të hekurit.