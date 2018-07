Këto janë shenjat që po pini shumë kafe: Kushtoni kujdes që të mos e dëmtoni organizmin!

Në çdo gjë duhet të kënaqeni me masë, ndërkaq ky rregull vlen edhe për kafen!

Shumica e njerëzve nuk e fillojnë ditën pa një filxhan kafe, mirëpo lajm i mirë është që kjo ka edhe mjaft përparësi shëndetësore, siç janë jetëgjatësia dhe ulja e rrezikut nga demencia.

Mirëpo, teprimi me këtë pije mund të çojë deri te efektet anësore të cilat deri tani ndoshta edhe i keni vërejtur por nuk i keni lidhur me kafen. Natyrisht, nuk duhet të hiqni dorë nga kjo pije, por kushtoni kujdes të mos e teproni me sasinë ditore, transmeton Telegrafi.

Jeni të shqetësuar

Nga teprimi me kafe bëheni dukshëm nervoz, sepse kafeina stimulon sistemin e mesëm nervor, ndërsa njëkohësisht lidh nivelin e adrenalinës, dopaminës dhe glutaminës.

Ky kombinim mund të çojë deri te vështirësitë, nervozizmi, rrahjet e shpejta të zemrës, madje edhe deri te shpërthimi i hidhërimit.