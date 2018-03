Këto janë shenjat e horoskopit me zemrën më të madhe!

Duhet të ndiheni xhelozë!

Ata janë më të vëmendshëm dhe të ndjeshëm. Ata ndihmojnë plakat që të kalojnë rrugën, shpëtojnë macen nga pema, japin paratë e fundit për të ndihmuar ata që kanë nevojë. Këta njerëz e bëjnë botën më të mirë. Në pamje të parë ata mund të duken të fortë për t’u thyer, por brenda janë të brishtë dhe të butë.

Peshqit

Peshqit sillen sikur të ishin shumë të fortë për këtë botë, por ata që i njohin e dinë se janë zemërbutë. Peshqit janë shumë të mëshirshëm – nëse keni probleme, ata do të bëjnë çmos për t’ju ndihmuar. Zemra e Peshqve është e mirë dhe e kuptueshme, por kjo nuk i bën ato të dobëta.

Gaforrja

Gaforret janë emocionalisht shumë të kujdesshëm. Ata priren të kapen tek siperfaqa e njerëzve kështu që përpiqen të qëndrojnë larg nga njerëzit që kanë frikë nga dhimbja. Gaforrja nuk mund të jetojë një ditë pa bërë ndonjë favor apo vepër të mirë. Mund të duket se qëndrojnë pak larg, port a dini që e bëjnë vetëm për mbrojtje.

Dashi

Ju mund të mendoni se Dashi është shumë i zënë për t’u kujdesur për njerëzit e tjerë, por në realitet është pikërisht e kundërta. Përkundër natyrës konkurruese dhe zakonit për të arritur atë që dëshirojnë me të gjitha mjetet, kujdeset thellë për fatin e të njohurit dhe të afërmit e tij. Dashi mund të mburret me fitoren e tij të papërballueshme dhe në të njëjtën kohë të shkojë për të punuar si vullnetar për të pastrehët.

Virgjëresha

Virgjëresha është një person kritik i prirur për analizën e tepruar të gjithçkaje, por kjo nuk do të thotë që një person me qëllimet më të mira nuk fshihet nën një maskë të ftohtë dhe llogaritëse. Virgjëresha, si rregull, i mban ndjenjat e saj për veten. Megjithatë, ato duken të ëmbla definitivisht në kushte të caktuara. Virgjëresha ka një zemër të butë, ajo punon shumë, kështu që askush nuk e vë re.

Bricjapi

Nëse mendoni se gjithçka që Bricjapit i intereson është puna e tij, jeni të gabuar. Bricjapi është shumë i dashur dhe i kujdesshëm. Ata thjesht nuk e tregojnë atë, sepse kanë frikë të shfaqen të dobët.

Bricjapët janë të kujdesshëm ndaj asaj që mund të ndodhë kur tregojnë ndjeshmërinë e tij ndaj botës. Ai nuk dëshiron të vuajë nga njerëz që vendosin të përfitojnë nga dobësia e tij dhe do të bëjnë gjithçka të mundur për ta parandaluar atë, sipas Pathos. Bricjapi beson se nuk ka aq shumë njerëz të respektueshëm dhe të mirë përreth, prandaj është më mirë të mbash emocionet për vete.

Luani

Mënyra se si Luani i sheh të tjerët është shumë e rëndësishme për të, kështu që ai nuk është i prirur të tregojë emocione të dhunshme. Ai dëshiron të duhet nga të tjerët, dhe ka frikë se nëse ndodhin emocione të tepruara, ai mund të dënohet.

Luani do të thotë se nuk është kundër kritikave, por e vërteta është se çdo fjalë negative për të është e dhimbshme. Pra, ai do të bëjë gjoja se nuk ka një anë të dobët dhe të pambrojtur të natyrës.