Këto janë rregullat në familjen e Kanye dhe Kim West

Janë një nga çiftet më të komentuara të holliudit, por Kanye West dhe Kim Kardashian kanë vendosur të mbajnë për vete shumë nga sekretet e marrëdhënies së tyre.

Edhe pse kengëtari të jep përshtypjen se nuk kujdeset për familjen apo për fëmijët, ai ka disa udhëzime shumë të veçanta për ata që e rrethojnë.

Për shembull, a e dini se ai është i vendosur për temperaturën e ajrit në shtëpinë e tij? Duhet të jetë mjaft e ftohtë për të mbajtur një ‘hoodie’ të ngrohtë veshur. Ai gjithashtu ka një rregull që rrobat e tij duhet të lahen ndryshe nga të gjithë të tjerët, edhe nëse janë të njëjtat në ngjyrë, transmeton lapsi. Meqë po flasim për Kim Kardashian, mësoni se çfarë rregullash i ka vendosur asaj bashkëshorti, Kanye.

Asnjë telefon në tavolinën e ngrënies

Le të fillojmë me një nga rregullat më të arsyeshme që Kanye ka për Kim – pa telefon në tryezë. Ai nuk dëshiron që ajo të kalojë nga Instagram ose Tëitter, duke postuar ndonjë gjë për Snapchat, duke shkruar ose duke marrë ndonjë telefonatë. Sa herë që shkojnë së bashku për një vakt, telefoni i saj duhet të qëndrojë larg tavolinës së ngrënies. Kanye dëshiron që ata të jetojnë momentet bashkë dhe të gëzojnë shoqërinë e njëri-tjetrit kur hanë.

Nuk duhet të flasë kurrë me ishin

Shumica prej nesh nuk janë të kënaqur pikërisht me idenë e partnerëve tanë që flasin me burrin e tyre, por nëse është e nevojshme ose është vetëm një përshëndetje e pafajshme, ne jemi në rregull me këtë. Por Kanye është absolutisht i palëkundur në besimin e tij se Kim nuk duhet të ketë absolutisht asnjë kontakt apo komunikim me asnjë nga ishët e saj.

Në shtëpi duhet të jetë pa grim

Kur Kim Kardashian del në publik, ajo zakonisht ka në fytyrë të plotë të përbërjes, me faqet dhe hundën e përkryer të konturuar, eyeliner dhe shumë bronz. Por kur ajo është vetëm me Kanye, ai dëshiron që ajo të jetë krejtësisht e zhveshur nga grimi.

Sytë e saj duhet të jenë vetëm tek ai

Nuk është një sekret Kanye është pak ego-maniak, kështu që kur ai është duke performuar në skenë ai pret që të gjithë sytë të jenë mbi të, dhe kjo përfshin Kim. Një incident ka ndodhur dikur ku paparacët morën fotografi të Kimit duke shkruar mesazh gjatë shfaqjes së Kanyes, dhe Kanye bëri një marrëveshje të madhe për këtë. Që atëherë ai e ka udhëzuar të mbajë sytë mbi të për të gjithë shfaqjen, dhe ajo e bën.

Surpriza e bebes

Nevoja e Kanye për sekretin shkon aq larg saqë ai madje e ka ndaluar Kim që të zbulojë gjininë e fëmijës së saj të dytë. Dhe mjekët zbuluan aksidentalisht gjininë e foshnjës tek Kim, asaj i ishte thënë se duhej ende ta mbante atë sekret dhe të mos i tregonte askujt, as familjes apo miqve të saj. Pra, askush nuk e dinte me siguri, deri në momentin kur fëmija lindi.

Sekreti i dasmës

Kur ata ishin duke u martuar Kim u betua për fshehtësi nga Kanye. Ne jemi të sigurt se duke qenë mbretëresha e mediave sociale se ajo është, Kim dëshironte t’i tregonte të gjithëve për planet e saj të mrekullueshme të dasmës, por Kanye e ndalonte atë, kështu që ajo nuk mund t’i tregonte askujt ku ishin duke u martuar. Edhe ftesat e tyre të dasmës ishin çorientuese, ata thanë se lokacioni ishte në Paris. Pra, kur të ftuarit u shfaqën, ishte një surprizë e madhe për ta që të fluturonin në Firence, Itali, ku u zhvillua ceremonia.