Këto janë provat kundër Shefqet Krasniqit

Kallxo.com la siguruar provat që prokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Elez Blakaj, pretendon se vërtetojnë veprimet inkriminuese të Krasniqit.

Në fund të muajit shkurt të këtij viti Prokuroria Speciale e Kosovës i dha fund një hetimi të filluar ndaj ish-imamit të xhamisë së madhe “Mehmet Fatih”, në Prishtinë, Shefqet Krasniqit, duke ngritur aktakuzë e cila e ngarkon për tri vepra: nxitje të urrejtjes, shtytje në kryerjen e veprave terroriste dhe evazion fiskal.

Edhe pse kanë kaluar më shumë se dy muaj nga koha e ngritjes së aktakuzës, ende nuk është mbajtur seanca fillestare edhe pse dispozitat ligjore parashohin se kjo duhet të ndodhë brenda 30 ditëve.

Kallxo.com sjell ekskluzivisht provat që prokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Elez Blakaj, pretendon se vërtetojnë veprimet inkriminuese të Krasniqit.

Aktakuza e Prokurorisë Speciale të Kosovës e ngarkon Krasniqin se në intervalin kohor 2013-2014 me dashje ka shpërndarë mesazhe për publikun, kryesisht në mënyrë indirekte, të cilat kanë shtyrë të tjerët të marrin rrugën për në Siri.

Për të mbështetur fajësinë e Krasniqit lidhur me këtë pikë të akuzës Prokuroria ka propozuar tre dëshmitarë, familjarë të tre personave që Prokuroria pretendon se shkuan në Siri si rezultat i ndikimeve nga Krasniqi.

Gjithnjë sipas aktakuzës, tre të rinj kosovarë që kishin dëgjuar ligjëratat e Krasniqit morën rrugën për në Siri, ku njëri prej tyre humbi jetën, një tjetër e gjinisë femërore vazhdon të mbetet në Siri ndërsa për personin e tretë nuk jepen detaje në aktakuzë për fatin e tij.

Aktakuza e Prokurorisë Speciale të Kosovës sjell rrëfimet e familjarëve që përshkruan se si fëmijët e tyre dëgjonin ligjëratat e Krasniqit, por çuditërisht thuhet se këta persona dëgjonin edhe ligjërata të imamëve të tjerë, ndaj disa prej të cilëve kanë filluar dhe pushuar hetimet.

Përpos dëshmitarëve të propozuar, Prokuroria Speciale e Kosovës në gjykimin ndaj ish-imamit Krasniqi, ka propozuar edhe përgjigje të Bashkësisë Islame të Kosovës lidhur me përmbajtjen e ligjëratave të Krasniqit.

Të tri këto përgjigje e rëndojnë pozicionin e Krasniqit duke i cilësuar jashtë kontekstit të parimeve të fesë Islame dhe Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Kosovës.

Të pyetur lidhur me dy ligjëratat e Krasniqit, “Ndihmone Sirinë” dhe “Revolucioni Sirian”, më 7 korrik 2016 Bashkësia Islame e Kosovës është përgjigjur duke i cilësuar jashtë frymës së parimeve islame.

“Dy ligjëratat në fjalë nuk janë në frymën e interpretimeve parimore islame, interpretimi i ajeteve Kuranore është bërë jashtë kontekstit kohor andaj mënyra e predikimit dhe gjuha e përdorur në këto ligjërata nuk janë në frymën e duhur të predikimit tradicional ngase është përdorur një gjuhë e vrazhdë e cila nuk përkon me etikën e komunikimit me masën”, citon aktakuza përgjigjen e BIK-ut.

Prokuroria BIK-ut i ishte drejtuar edhe lidhur me atë se a kanë ndikuar në nxitje të urrejtjes ndaj të tjerëve ligjëratat e përmendura në aktakuzë ndërsa nga Bashkësia Islame e Kosovës më 10 tetor 2016 kishin pranuar këtë përgjigje:

“Është e pamundur të thuhet me saktësi se sa kanë ndikuar këto ligjërata në nxitjen e urrejtjes ndaj të tjerëve sepse për këtë duhet pasur hulumtim e të dhëna konkrete e që ne nuk i kemi, mirëpo atë që mund ta themi me kompetencën e duhur është se gjuha e ligjërimit në hytbe në fjalë nuk është në përputhje me mësimet, udhëzimet dhe parimet e fesë islame dhe me misionin e një predikuesi fetar”, citohet në aktakuzë përgjigja e dytë të BIK-ut për Prokurorinë.

Përpos këtyre dy përgjigjeve, një komision prej pesë anëtarëve të Bashkësisë Islame të Kosovës më datë 28 tetor 2016 i ktheu edhe një përgjigje Prokurorisë përkitazi me gjuhën e përdorur dhe përmbajtjen e ligjëratave nga ish-imami Krasniqi.

“Modeli i ligjërimit të të pandehurit në materialet e paraqitura bie ndesh me modelin që mbjell, kultivon e promovon Bashkësia Islame e Kosovës dhe i cili model ndër të tjera ka për qëllim të vetëdijesojë, të sensibilizojë e edukojë xhematin për pluralizmin dhe diversitetin e shoqërisë”, citohet në aktakuzë përgjigja e tretë e BIK-ut për Prokurorinë.

Lidhur me të gjitha këto pretendime, Krasniqi në deklaratën e tij të dhënë në prokurori është deklaruar i pafajshëm dhe i ka mohuar në tërësi akuzat për shtytje në kryerjen e veprave terroriste dhe nxitje të urrejtjes fetare.

Lidhur me pikë e tretë të akuzës, për shmangie nga tatimi, Prokuroria pretendon se Krasniqi nga vitit 2011 deri më 2016 si pronar i kompanisë N.T. “Portat”, nuk i ka deklaruar pranë ATK-së të dhënat tatimore dhe kësisoj nuk ka përmbushur obligimet tatimore ndaj ATK-së në vlerë prej rreth 20 mijë euro.