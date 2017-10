Këto janë pamjet e para të Samsung Galaxy S9 dhe S9+ (Foto)

Përkundër raportimeve se Samsung Galaxy S9 dhe S9+, nuk do të ketë “fingerprint” ose skanimin e shenjave të gishtërinjve, është thënë definitive se modeli i ardhshëm do të ketë një opsion të tille, i cili gjithashtu do të ketë një palë kufje pa tela.

Samsung S9 dhe S9+ pritet të godas tregun e teknologjisë me të rejat që ai do të sjellë për përdoruesit e tij.

PhoneArena ka publikuar dizajnin e Galaxy S9 dhe S9 + i cili është shumë i ngjashëm me Galaxy Duos S8, por me skaje pothuajse të përthyera.

Me sa duket, do të jetë skaneri i parë i gjurmëve të gishtave që do të vendoset nën ekran, ajo që Apple mundohej të bënte tek iPhone X.

Përveç kësaj, Galaxy S9 dhe S9 + do të ketë skanim 3D të fytyrës dhe syve për hapjen e telefonit, kamera kryesore mbështetet në 16 Megapixels dhe kamera prapme prej 12 megapixel. Ai gjithashtu do të jetë i papërshkueshëm nga uji dhe një diagonale të ekranit prej 5.8 inç ose 6.2 inç në modelin S9+.

/TetovaSot/